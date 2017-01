Agence Gabonaise de Presse

………………………………………………………

OYEM, 27 DEC. (AGP)-L’échange entre le président de Démocratie Nouvelle (DN, opposition) et les militants , sympathisants, vendredi dernier à Oyem , a été l’occasion pour René Ndemédzo’Obiang d’inviter les populations du département du Woleu et de la commune d’Oyem à tourner la page de l’élection présidentielle du 27 août dernier, à participer au dialogue national proposé par Ali Bongo Ondimba, et à prendre part activement à la CAN que le Gabon organise du 14 janvier au 5 février prochain.

Le parti (...)