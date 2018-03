Agence Gabonaise de Presse

mardi 6 mars 2018 Ali Bongo Ondimba à Sao Tomé-et-Principe LIBREVILLE, le 6 Mars (AGP) – Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, s’est rendu, ce mardi à Sao Tomé–et–Principe pour une visite de travail et d’amitié. Ce déplacement, dans ce pays ami, s’inscrit dans le cadre de la tournée entamée en février dernier dans la sous-région d’Afrique centrale. Au cours de cette visite, le chef de l’Etat s’est successivement entretenu avec le président Evaristo Carvalho et le Premier ministre, M. Patrice Emery Trovoada, sur les questions d’intérêt commun liées à la paix et à la sécurité dans la sous-région ainsi que sur la coopération entre les deux Etats. Le président Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEEAC, a saisi cette opportunité pour livrer à ses hôtes les conclusions des travaux de la 5ème session ordinaire du Conseil des ministres du Conseil de paix et de sécurité de l’Afrique centrale (COPAX) qui s’est tenue à Libreville les 3 et 4 mars derniers. Sur cette question, le chef de l’Etat a indiqué que « les Africains doivent s’imprégner de leurs problèmes en premier, car ils sont les mieux placés pour y trouver des solutions. Par conséquent, la concertation est importante pour échanger et suivre l’évolution des solutions proposées sur les questions économiques, de sécurité et de paix. » Par ailleurs, s’agissant de la relation entre les Républiques gabonaise et de Sao Tomé–et–Principe, les deux chefs d’Etat se sont félicités de l’excellence des rapports entre les deux pays et ont convenu de les redynamiser tant sur le plan économique et social que sur le plan politique et sécuritaire, au profit des deux Etats, mais aussi de la sous-région. Car pour Ali Bongo Ondimba, "la stabilité dans notre sous-région dépend de la qualité des relations entre les différents pays, à une échelle réduite, avant qu’elle ne se propage sur tout le continent". SN/FSS