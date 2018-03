Agence Gabonaise de Presse

mercredi 7 mars 2018 Suspension de la grève au Conseil gabonais des chargeurs Libreville, 7 Mars (AGP) – À l’issue de la rencontre initiée, mardi 6 mars à Libreville, par le ministre des Transports et de la Logistique, Estelle Ondo, le syndicat national des travailleurs du Conseil Gabonais des chargeurs (CGC), a annoncé la suspension de leur mouvement de grève. La décision de suspension du mouvement de grève par le syndicat national gabonais du Conseil gabonais des chargeurs, résulte de l’engagement pris par sa direction générale de payer les arriérés de salaires d’après un chronogramme bien défini. Pour y parvenir, le ministre des Transports et de la Logistique, Estelle Ondo, a décidé de la mise en place d’un comité ad hoc, lequel sera composé de l’ensemble des acteurs engagés dans la recherche des solutions pérennes aux problèmes, incluant le Conseil gabonais des chargeurs, singulièrement, les représentants du syndicat, la direction générale concernée, ainsi que des membres du ministère des Transports et de la Logistique. « Depuis une semaine j’ai commencé les rencontres, d’abord avec la direction générale du conseil gabonais des chargeurs, ensuite les syndicats. Aussi, la rencontre d’aujourd’hui, avait-elle, pour objectif de faire une synthèse des problèmes qui minent le CGC. On a mis en place un comité ad hoc pour pouvoir trouver des pistes de solutions pérennes », a déclaré le ministre des Transports et de la Logistique, Estelle Ondo. Il est à souligner que la revendication desdits syndicats porte sur le paiement des salaires de janvier et février, à cet effet, la direction générale, a pris l’engagement de payer les salaires de janvier au 31 mars au plus tard, et le salaire du mois de février au 10 avril prochain. ERAM/FSS