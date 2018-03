Agence Gabonaise de Presse

mercredi 7 mars 2018 Les retraités de la CNSS à la caisse depuis mardi LIBREVILLE, le 7 Mars (AGP) - Après le retard de paiement qui a occasionné le mécontentement des retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), bancarisés à la Postbank, lundi dernier, les retraités sont finalement passés à la caisse mardi. Les retraités de la CNSS, bancarisés à la Postbank ont commencé à percevoir leurs pensions retraite, le mardi 06 mars 2018. Interrogé sur les raisons de ce retard de paiement, le Chef du département administration générale et affaire juridique à la Postbank, M Paul Ondo Nzué, avait souligné que ce retard de paiement était la conséquence des retards de virement accusés par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). ‘’La CNSS doit anticiper les virements pour que les pensionnaires soient payés à temps’’, a-t-il précisé. Contacté par téléphone, la CNSS a tenu à relever que les pensionnaires de la CNSS sont bancarisés dans plusieurs établissements bancaires et que la Postbank est la seule qui occasionnerait des retards de paiement. ‘’Nos pensionnaires sont logés dans différentes banques de la place, étonnamment ce n’est qu’à la Postbank que des retards de paiement sont occasionnés. On est tenté de se poser la question, pourquoi chez eux et pas ailleurs ?’’, s’est il interrogé’’. Par ailleurs, les retraités qui ne veulent plus subir ce type de désagrément espèrent que ce genre de situation ne se produira plus à l’avenir. En effet, pour n’avoir pas perçu leurs pensions le 5 mars, les retraités, mécontents, avaient envahi la voie publique, occasionnant ainsi, durant toute la journée, un embouteillage ‘’monstre’’ au centre ville. ZSO/FSS