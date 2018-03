Agence Gabonaise de Presse

mercredi 7 mars 2018 FOOTBALL : CF Mounana prend une douche froide au Caire LIBREVILLE, le 7 Mars (AGP) - CF Mounana a pris une douche froide, mardi 6 mars au Caire en Egypte, face au club AL Ahly (0-4) pour le compte de la première journée des matchs aller des 1/16è de finale de la ligue des champions. Les espoirs entretenus par les poulains du coach Kevin Ibinga n’ont duré que le temps de fouler la pelouse du stade du Caire. Dans un match contrôlé de bout en bout par les Egyptiens, les gabonais ont été cueillis par un but matinal à la 14è minute de Marwan Azarou. Quelques temps après, AL Ahly double la mise (2-0) et installe définitivement le doute dans le camp Mounanais. Décidément les gabonais ont du mal à se révolter. En seconde période, la ballade des coéquipiers de Bitsieki Moto se poursuit. Les Egyptiens sont sans pitiés et réalisent deux autres buts par Abdallah EL-Said dont un penalty. Le CF Mounana ne doit pas se faire des illusions pour le match retour dans 10 jours. Il serait difficile d’inscrire 4 buts aux Egyptiens à Libreville, même si tout peut arriver en football. L’entraineur de la formation gabonaise, Kevin Ibinga doit préparer ses poulains à laver l’affront du Caire, en obtenant une victoire à Libreville pour l’honneur. La qualification semble donc compromise au vu du résultat du match aller. RL/FSS