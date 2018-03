mercredi 7 mars 2018 Le contrôle budgétaire à l’Agence Gabonaise de Presse LIBREVILLE, le 7 Mars 2018 (AGP) – Mme Jeanne Mba, le contrôleur budgétaire du ministère de l’Economie numérique, de la Communication et de la Culture, s’est rendue, ce mercredi, 7 mars à l’Agence Gabonaise de Presse (AGP) où elle a procédé à la vérification de l’exécution du budget annuel alloué par l’Etat. Selon le contrôleur budgétaire, Mme Jeanne Mba, cette opération a démarré la semaine dernière avec le contrôle physique des agents fonctionnaires et contractuels, qui émargent au budget que l’Agence Gabonaise de Presse (AGP) reçoit chaque année de l’Etat gabonais. ‘’Depuis la semaine dernière, nous avons commencé une mission de contrôle sur place de tous les agents, qui émargent au budget de l’Agence gabonaise de presse. Etant donné que ces agents reçoivent un salaire et des primes, nous devons donc vérifier qu’ils sont bien présents, qu’il ne s’agit pas d’agents fantômes’’, a déclaré le contrôleur budgétaire à l’AGP. Selon Mme Mba, cette mission de contrôle, qui doit toucher d’autres domaines de l’AGP, va se poursuivre par le contrôle des dépenses liées au nouveau site devant abriter, dans les tous prochains jours, les services de l’AGP. ‘’Nous sommes sur le déménagement du site de l’AGP. Nous allons contrôler l’avancement des travaux, car un premier paiement a déjà été effectué’’, a confié Mme Mba. Pour l’Administrateur provisoire de l’AGP, M. Fidèle Bitéghé Minko, cette opération de contrôle budgétaire est tout à fait légitime, si on souhaite une meilleure utilisation du budget que l’Etat gabonais affecte chaque année à l’AGP. ‘’L’AGP étant un organe d’Etat, qui reçoit chaque année un budget pour son fonctionnement, il est donc tout à fait normal, que le contrôle budgétaire puisse vérifier que les ressources y affectées ont été utilisées conformément aux chapitres, qui auraient été pris pour être exécutés’’, a expliqué Fidèle Bitéghé Minko. JRB/FSS