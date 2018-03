Agence Gabonaise de Presse

mercredi 7 mars 2018 Le Syndicat des professionnels de la communication favorable au dialogue avec la tutelle Libreville, le 7 Mars 2018 (AGP) - Au sortir de la rencontre de prise de contact, qui s’est tenue ce jour entre le ministre d’Etat, de l’Economie numérique, de la Communication, Alain Claude Bilié-By-Nzé les représentants du Syndicat des professionnels de la communication (SYPROCOM) s’est dit favorable au dialogue. Se voulant un syndicat responsable, le bureau du Syndicat des professionnels de la Communication (SYPROCOM), élu sous peu, a tenu à rencontrer le ministre de la Communication pour non seulement une prise de contact, mais aussi pour rassurer la tutelle sur leur désir de dialoguer. C’est dans cet esprit que le ministre de la Communication, Alain Claude Bilié-By-Nzé, s’est également dit ouvert au dialogue et disposé à travailler en toute sérénité et dans le respect. ‘’Je suis un homme de dialogue et il est nécessaire que nous travaillons ensemble pour faire avancer la communication. Il est essentiel de sortir des amalgames et de traiter tous les problèmes les uns après les autres’’, a-t-il ajouté. Un discours fédérateur auquel a souscrit le président du SYPROCOM, M. Makaya Koumba Jean-Olivier en indiquant la nécessité pour eux, de se rapprocher de la tutelle afin d’essayer de trouver un temps pour réfléchir sur les problèmes qui minent le bon fonctionnement des média publics. ‘’Au sortir de ces échanges avec le ministre, nous sommes rassurés de ce que les choses iront dans le sens souhaité par le syndicat. Notre état d’esprit se résume au dialogue, parce que les problèmes sont profonds’’, a indiqué le président. M. Makaya Koumba a également relevé que leur syndicat se focalise sur deux priorités qui seront débattues, au temps convenable, avec le ministre de tutelle, notamment la finalisation de la réforme et la redevance prélevée par l’entreprise Canal+ à ses clients. ‘’Depuis 2011 que les réformes ont été initiées, il y a à peine 10 agents qui sont pris en compte par les entités que sont Gabon 1ère et Radio Gabon. La majorité est toujours régie par la Radio Télévision Gabonaise (RTG). Il est important que la réforme soit finalisée afin que chacun de nous se considère comme agent de Gabon 1ère et de Radio Gabon’’, a-t-il souligné. Pour ce qui est de la redevance prélevée par Canal+, le président du SYPROCOM a indiqué qu’il faudrait que l’homme qui est au centre même des entités de la communication puisse bénéficier également de cet argent. ZSO/ SM/FSS