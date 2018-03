Agence Gabonaise de Presse

mercredi 7 mars 2018 Gestion des ressources humaines de l’Etat : les différentes grilles d’évaluation des agents passées au peigne fin Libreville, le 7 Mars 2018 (AGP) - Le ministère de la Fonction publique organise depuis le 6 mars dernier à Libreville, un séminaire de formation sur la gestion des agents de la Fonction publique. « Il est question d’examiner le processus d’évaluation des agents de la Fonction publique en regardant si les étapes prévues sont pertinentes, facilement à mettre en œuvre et compréhensibles », a expliqué le conseiller du ministre de la Fonction publique, chargé de la Rémunération de l’Agent public et des Relations avec les Institutions financières, Jean-Jacques Bouka Bouka. Les personnes concernées par le projet de ‘’gestion des ressources humaines de l’Etat’’, vont bénéficier des rudiments nécessaires devant leur permettre de mener à bien la réforme en matière de gestion des agents publics. La réforme contenue dans ledit projet et dont le séminaire vient à propos se fait avec l’appui des experts de la Banque mondiale, les directeurs centraux des ressources humaines de l’ensemble des ministères. Un vaste projet qui, selon le Conseiller Jean-Jacques Bouka Bouka, possède un module très important. Notamment l’évaluation des performances de l’agent public. « Nous allons passer au crible les outils d‘évaluation. En l’occurrence la pertinence de la lettre de mission ; les grilles d’évaluation de l’agent autour des critères et sous-critères portant sur les compétences professionnelles, la qualité professionnelle, etc. ; la grille d’évaluation de l’environnement de travail ». « Il s’agit de voir comment à travers un ensemble d’informations, on peut atténuer, nuancer, adapter l’évaluation qui est proposée à un agent en fonction de l’impact que peut avoir les conditions de travail sur son activité. Nous avons aussi une grille qui porte sur l’atteinte des résultats. Celle-ci prévoit d’évaluer l’atteinte des résultats des objectifs fixés à l’agent public. Nous avons aussi la fiche d’entretien annuelle d’évaluation qui permet au supérieur hiérarchique de s’entretenir avec son agent pour convenir ensemble des objectifs à retenir dans le cadre des missions qui lui sont confiées. On a prévu une fiche avec des rubriques bien précise pour cela », a-t-il expliqué. Avant d’ajouter que « ce séminaire n’est pas vraiment une formation, mais plutôt un séminaire d’information car il doit tenir compte de l’avis des futurs gestionnaires de cette ressource humaine ». Le séminaire devrait aboutir sur la production des données, lesquelles formaliseront le processus d’évaluation. FA/SM/FSS