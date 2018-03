Agence Gabonaise de Presse

mercredi 7 mars 2018 Affaires Etat gabonais-Veolia : les autorités françaises plaident pour un dialogue « constructif » et « apaisé》 Libreville, 7 Mars (AGP) - C’est le message que l’Ambassadeur de France au Gabon, Dominique Renaux a apporté, ce mercredi à Libreville au Premier ministre, Emmanuel Issoze Ngondet au cours d’une audience. Pour sortir de la guerre des chiffres en matière de dette d’une part et d’autre part celle des arguments entre les deux, après la décision de l’Etat gabonais de rompre le contrat avec le Groupe français Veolia, les autorités françaises pensent que seul un dialogue « constructif et apaisé » peut promouvoir des « partenariats fructueux » avec les milieux d’affaires pour accompagner le Gabon dans la mise en œuvre de son Plan de Relance Economique. Venu transmettre un message d’apaisement, le diplomate français a soutenu que « fort des liens séculaires qui nous unissent, les deux parties doivent trouver un point d’équilibre dans l’intérêt des deux contractants ». Pour Dominique Rénaux, « de quelques aspérités, la relation privilégiée entre la France et le Gabon se porte bien ». En réponse, le Premier ministre gabonais, tout en regrettant les « quelques errements » notés dans l’après rupture du contrat, a réaffirmé le partenaire français Veolia avait des devoirs vis-à-vis de l’Etat gabonais et particulièrement des consommateurs qui étaient en droit d’exiger un service de qualité qui n’était pas assuré. Aussi, a-t-il approuvé la volonté des autorités françaises sur l’affaire opposant l’Etat gabonais à Veolia, tout en exprimant à nouveau la détermination de l’Exécutif gabonais d’attirer les investisseurs au Gabon.

« Libreville partage pleinement la vision des autorités françaises de s’inscrire durablement dans le dialogue et l’apaisement sur ce dossier. Voilà pourquoi, sur les orientations du président de la République Ali Bongo Ondimba, l’ambition du Gouvernement, c’est d’avoir une relation dynamique et féconde avec tous nos partenaires et faire du Gabon une destination majeure pour les investissements directs étrangers. Mieux, pour restaurer la confiance des milieux d’affaires, le Gouvernement s’est engagé à apurer la dette publique », a-t-il déclaré. Rappelons que le Groupe Veolia accuse l’Etat de lui devoir 44 milliards de francs CFA. Tandis que l’Etat gabonais lui avance un montant de plus 13 milliards. Il accuse également le groupe français de ne pas avoir respecté ses engagements mentionnés dans le contrat, de pollution de plusieurs sites et d’avoir détérioré les installations sans aucun entretien. Outre l’ambassadeur de France le Premier Ministre a, eu des entretiens avec un groupe de consuls honoraires du Gabon en France. Notamment, ceux représentants la République gabonaise en Normandie René Crevel, en Auvergne Rhône- Alpes, Jean Christophe Bessy et en Aquitaine- Bordeaux, Alain Dupouy. Accompagnés de l’Ambassadeur du Gabon en France Flavien Enongoué, ces diplomates honoraires, séjournent à Libreville dans le cadre de la tenue d’un « Business Events » portant sur les questions maritimes et portuaires. En effet, l’association des ports du Havre et de Paris, en collaboration avec le conseil gabonais des chargeurs (CGC), organisent des assises dans la capitale gabonaise ce 08 mars 2018, pour renforcer leurs liens dans le domaine maritime et commercial, partager leurs expériences, en vue d’améliorer aussi bien les investissements, la sécurité et la sûreté maritime, ainsi que la prévention des pollutions, la réponse aux pollutions, à travers l’expertise technique et l’assistance opérationnelle des partenaires. SN/FSS