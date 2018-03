Agence Gabonaise de Presse

jeudi 8 mars 2018 Une marche de protestation contre les stupéfiants et les grossesses précoces en milieu scolaire à Bitam Bitam, 8 Février (AGP) - Après la série de sensibilisation dans les établissements, à l’occasion de la journée internationale de la femme, une marche pacifique été initiée, le mercredi 7 mars, par les femmes de la ville de Bitam, dans la province du Woleu-Ntem (Nord), pour dénoncer la prise des stupéfiants et les grossesses précoces en milieu scolaire. « Pour cette troisième édition de la célébration de la journée internationale de la femme à Bitam, nous avons mis l’accent sur les maux qui minent nos enfants dans la société. Nos enfants sont victimes de la vente de ces stupéfiants qui pourrissent leur vie et de ces grossesses précoces qui sont des risques pour ces jeunes villes. Et les différents déboires de nos enfants nous affectent également dans nos foyers », a dénoncé Hortense Edou, présidente du comité d’organisation. Pour la femme contre les stupéfiants, les femmes ont arboré les couleurs du drapeau gabonais, Vert, jaune et bleu, pour montrer aux jeunes qu’ils sont en train de détruire toute une société. « Cette jeunesse d’aujourd’hui est la vieillesse de demain. Et que ce n’est qu’en ayant un comportement responsable que cela pourra se faire », ont-elles rappelé. TLAM/FSS