Agence Gabonaise de Presse

jeudi 8 mars 2018 FOOTBALL : l’assemblée générale de la Fégafoot ce samedi Libreville, 8 Mars (AGP) - La Fédération gabonaise de football (Fegafoot) tiendra son assemblée générale ordinaire, le samedi 10 Mars prochain à son siège sis à Owendo, en vue de préparer l’élection du renouvellement du bureau exécutif. Samedi 10 mars prochain sera une journée particulière, pour les acteurs du football gabonais. Une assemblée générale ordinaire se tiendra pour débattre de la prochaine élection du futur président. Celle-ci se déroulera dans un contexte de tensions, au regard des fortes contestations sur le non respect de certaines dispositions statutaires pendant la période pré-électorale. Cette assemblée ordinaire permettra, la mise en place de la commission élective et de la commission de recours. Deux commissions importantes dans l’organisation de ces élections. Les débats s’annoncent houleux d’autant plus que le bureau directeur actuel, dirigé par Pierre Alain Mounguengui est accusé de déroger aux règles statutaires d’organisation des élections. Ils mentionnent, entre autres, le non respect des délais de dépôts de candidatures, la période de la tenue de l’assemblée générale ordinaire prévue six mois avant et plusieurs autres manquements. La rencontre de ce samedi devrait apaiser les tensions et ramener la sérénité au sein de la grande famille du football. Les différents candidats sont appelés à faire prévaloir le fair-play qui caractérise le monde du sport. Croisons les bras et attendons voir ce que livreront ces assises FO/RL/FSS