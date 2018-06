Agence Gabonaise de Presse

jeudi 8 mars 2018 CNSS : Plus de 4000 pensionnés bientôt enrôlés Franceville, 8 Mars (AGP)- 4761 pensionnés inscrits sur le fichier de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) sont attendus pour leur enrôlement biométrique, a constaté le correspondant local de l’AGP. L’opération d’enrôlement biométrique, qui concerne les provinces du Haut-Ogooué et de l’Ogooué-Lolo, coïncide avec le paiement en espèces et par chèque des pensions du mois de février2018. Débuté lundi dernier, cette opération va s’étendre jusqu’au 23 mars prochain. Selon des chiffres obtenus de la direction régionale de la CNSS de ces deux localités, 1553 pensionnés sur les 4000 contenus dans le fichier ont déjà été enrôlés. Pour le directeur régional de la CNSS dans ces deux provinces, Romaric Ngomo Ménié, le but de cette opération d’enrôlement biométrique est d’assainir le fichier des pensionnés de la CNSS, afin de lutter contre les fraudes, aussi bien en interne qu’en externe. Avant les villes de Franceville et Koulamoutou, l’opération d’enrôlement des retraités de la CNSS a débuté par Libreville et Port-Gentil et compte se poursuivre dans le reste du pays, rappelle-t-on. HUN/RM/FSS