Agence Gabonaise de Presse

jeudi 8 mars 2018 Dynamique unitaire en grève dès le 9 mars prochain LIBREVILLE, le 08 Mars (AGP) – Les agents publics regroupés au sein de la Centrale syndicale Dynamique unitaire (DU), rentrent en grève générale illimitée ce vendredi 9 mars sur toute l’étendue du territoire. Pour le président de la Centrale syndicale Dynamique unitaire (DU), Simon Ndong Edzo, joint au téléphone ce jeudi à Libreville par l’AGP, c’est demain vendredi, au quartier Awendjé dans le 4ème arrondissement que les fonctionnaires des différentes administrations publiques du Gabon, entreront en grève générale illimitée, pour contester les décisions prises par le Gouvernement, le 23 Février 2018, notamment le paiement au 30ème et l’avancement automatique au mérite entre autres. ‘’Depuis que nous avons déposé notre préavis de grève à la Primature, le Premier ministre ne nous a jamais appelé pour qu’on en discute. Ce qui dénote d’un certain mépris à l’endroit des fonctionnaires que nous sommes’’, a dit le président de Dynamique unitaire. Toujours d’après le syndicaliste, ‘’Face à ce comportement du Gouvernement, qui n’a pas jugé utile de nous appeler pour discuter de nos revendications, dès demain dans l’après-midi, nous tiendrons une assemblée générale d’entrer en grève générale illimitée’’. Rappelons que le mercredi 28 Février 2018, la Dynamique unitaire, qui regroupe plusieurs syndicats des administrations publiques du Gabon, avait décidé, au cours d’une assemblée générale à Libreville, de déposer le lendemain un préavis de grève sur la table du Premier ministre et du ministre de la Fonction publique, pour contester certaines mesures prises le 23 Février 2018, notamment le paiement au 30ème, l’avancement automatique au mérite pour ne citer que celles-là. Le Gouvernement n’ayant pas réagi durant les huit jours prévus par la loi en matière de préavis de grève, Dynamique unitaire prévoit donc, dès vendredi, d’entrer en grève générale illimitée sur toute l’étendue du territoire national. JRB/SM/FSS