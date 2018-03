Agence Gabonaise de Presse

jeudi 8 mars 2018 CEMAC/TVA : Pour une amélioration du dispositif communautaire LIBREVILLE, 8 Mars (AGP) - L’atelier relatif à la capitalisation sur les remboursements de crédits TVA en zone CEMAC, qui s’est tenu du 5 au 7 mars dernier à Libreville, a abouti à un parterre de recommandations dont l’amélioration du dispositif communautaire en la matière. Au terme des assises sur le remboursement des crédits de TVA, les participants venus des Etats membres de la CEMAC (Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale) sont convenus, dans le but d’améliorer le dispositif communautaire, que la Directive n° 07/11- UEAC du 19 décembre 2011, portant révision de la Directive n°01/99 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de TVA, et le droit d’assises, pourrait utilement être renforcée sur deux points. Notamment le conditionnement du remboursement de crédits aux exportateurs à la preuve du rapatriement total des devises correspondant aux exportations et la sécurisation des remboursements en sanctuarisant les crédits affectés mensuellement au compte séquestre dédié aux remboursement. S’agissant des procédures, le Commissaire au Marché Commun de la CEMAC, Michel Niama, a rassuré les participants de sa ferme détermination à affirmer la priorité de ce dossier vis-à-vis des décideurs publics, à en assurer la plus large diffusion, entre autres. Et à convaincre les plus hautes autorités de l’importance que revêtent les remboursements de crédits de TVA. Une décision qui, selon lui, contribuera de façon déterminante à l’amélioration de l’attractivité économique des pays de l’Espace CEMAC et du climat des affaires. Les participants ont par ailleurs, de manière unanime, demandé à la Commission CEMAC, la rédaction d’une note d’instruction à l’attention des autorités compétentes en ce qui concerne l’affirmation solennelle de prioriser la problématique de remboursement desdits crédits. Ce qui renforcera le signal fort en direction des opérateurs économiques en place et des investissements potentiels, mais également un remboursement significatif de l’attractivité économique des différents pays. Les membres se pencheront, en outre, sur les modalités d’un contrôle efficace et efficient des demandes de remboursements, basé essentiellement sur l’analyse-risque. Ce, conformément au Guide de remboursement des crédits de TVA du CREDAF. L’informatisation souhaitable de la procédure de remboursement des crédits de TVA qui doit être, naturellement, précédée par l’informatisation des déclarations en ligne de TVA et le développement indispensable de la collaboration et des échanges entre les DGI et DGD encore trop timide aujourd’hui, n’en sont pas en reste.

Les actions des Etats membres porteront aussi sur la facilitation de la coopération entre les différentes administrations fiscales et douanières des Etats membres. Elle passe également par la formation professionnelle, avec l’appui fort de la Commission CEMAC qui devrait, pour sa part, assurer le maintien du système de retenue à la source, vecteur évident d’une accumulation de crédits de TVA non imputables. Par ailleurs, les Etats devront mettre en œuvre la limitation des exonérations en matière de TVA et supprimer toutes les exonérations discrétionnaires. Ils permettront également la mise en œuvre des projets de facturation électronique ; l’indispensable encadrement des remboursements au bénéfice des ambassades et organismes internationaux ainsi que la pratique de la procédure de compensation des crédits de TVA par les charges fiscales autres que la TVA. Il a été, enfin, recommandé aux participants de consulter les modèles existants en annexe, notamment en ce qui concerne le cadre financier des remboursements des crédits de TVA ; l’utilisation systématique d’une grille d’analyse risque (GAR), adaptée aux spécificités de chacun des pays de l’Espace CEMAC, tout particulièrement en ce qui concerne le classement des demandeurs (circuit vert, orange, rouge). CEM/SM/FSS