Agence Gabonaise de Presse

LIBREVILLE, 8 Mars (AGP)- Répondant à la préoccupation des leaders des partis politiques de l’Opposition, relative au respect du 28 avril 2018, délai fixé par la Cour constitutionnelle pour la tenue des élections législatives, le ministre de l’Intérieur, Lambert Noël Matha a déclaré que la date des prochaines élections législatives sera fixée par le Centre gabonais des élections (CGE), seul organe compétent en matière d’organisation, de gestion des élections politiques en République gabonaise. C’était au cours d’une réunion qu’il a eue mercredi à Libreville avec l’ensemble de la classe politique gabonaise.

« Je n’ai pas souvenance que le gouvernement ait fixé une date. Parce que le gouvernement sait que cela relève de la seule compétence du Centre gabonais des élections, seule entité chargée de l’organisation, de la gestion des élections politiques en République gabonaise », a-t-il affirmé, tout en précisant que « le gouvernement à travers le ministère de l’Intérieur s’occupe des questions et opérations préélectorales qui consistent à la réactualisation de la liste électorale ».

S’agissant de la compétence du gouvernement dans le processus organisationnel des élections, le membre du gouvernement gabonais a annoncé le lancement très prochain de l’opération d’enrôlement et toute sa faisabilité.

« L’enrôlement qui va avoir lieu dans quelques jours ne donnera pas lieu à de nombreuses nouvelles inscriptions. Nous allons assister à une espèce de jeu de chaises musicales, à un déplacement des électeurs des villes vers l’hinterland. Nous allons principalement gérer des changements de résidences. Mes collaborateurs qui ont travaillé sur la question ont pensé que ces électeurs étant déjà inscrits, nous pouvons trouver un modus operandi qui satisfasse tout le monde, pour faire en sorte qu’au lieu d’aller se faire radier ou réinscrire, on a conçu un formulaire de changement de résidence qui reviendrait à l’électeur déjà inscrit de signifier son ancien lieu de résidence et d’indiquer son nouveau lieu de résidence ou de vote. Cela va réduire les mouvements des populations. Ne se déplaceront que ceux-là qui n’ont jamais été inscrits », a-t-il expliqué. Aussi, le ministre de l’Intérieur a rappelé que le gouvernement tient à respecter les délais en matière d’opérations préélectorales en les réduisant de quinze jours.

« Le gouvernement n’a jamais donné une date, le gouvernement sait que cette compétence relève du centre gabonais des élections et, pour tenir compte des délais drastiques, le gouvernement, dans les ordonnances qui ont été prises, a pris des dispositions transitoires qui mettent un peu entre parenthèses, les délais réguliers, à savoir qu’au lieu d’attendre 31 jours , 15 jours. Tout ceux-ci sont contenus dans les dispositions transitoires de la loi 7/96 sur les délais de la durée de la révision, sur les délais de la publication des candidatures, sur les délais de la propagande électorale, et sur la date du scrutin. Tout ceci a été ramené à 15 jours et nous pensons que l’administration peut disposer du temps pour gérer la liste électorale dans les délais impartis par la loi en tenant compte des dispositions transitoires », a-t-il affirmé.

Lambert Noël Matha a également indiqué les efforts déjà déployés par le ministère dont il a la charge, tout en relevant l’augmentation de la logistique du fait du retour au scrutin à deux tours.

« La Cour constitutionnelle nous a dit que l’élection devrait avoir lieu en avril. Il ne nous échappe également pas que les assises d’Angondjé ont des implications dans le processus électoral, le retour du scrutin à deux tours implique l’augmentation des charges, de dispositifs de matériels. Il faut donc un peu plus de 3000 urnes pour prévenir ce qui se passera. Cela signifie plus d’urnes, plus d’isoloirs, plus de cachets, d’encres indélébiles. L’élection qui va arriver est celle des députés à l’assemblée nationale, et l’attraction me fait croire qu’il y aura beaucoup de candidats et qu’il va falloir que dans chaque isoloir, qu’il y ait une tablette pour permettre le choix des bulletins de vote par chaque électeur. Par conséquent cela entraine un coût supplémentaire dans la commande du matériel. Mais à ce niveau, le gouvernement s’y attèle depuis et a déjà passé le commande de tout le dispositif électoral, qui sera mis à disposition du Centre gabonais des élections. Je peux vous garantir que lorsque cette structure sera en place, elle trouvera quasiment tout le matériel en place. Il va aussi falloir des nouveaux logiciels relatifs à l’augmentation de nombre de sièges dans les jours qui viennent, vous serez informés du démarrage de l’opération préélectorale qui relève exclusivement de l’administration, sans les représentants des partis politiques », a-t-il dit.

Avant de rassurer les uns et les autres « qu’il ne peut avoir d’entourloupe dans ce processus car la technologie qui est utilisée ne fait pas la différence entre un gabonais du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest ou de déterminer les colorations politiques des uns et des autres ».

SN/SM/FSS