Agence Gabonaise de Presse

jeudi 8 mars 2018 Rupture de médicaments : des procédures d’urgence pour protéger la santé des populations LIBREVILLE, 8 mars (AGP) – Le ministère de la Santé, a eu le 6 mars dernier, une réunion avec les grossistes répartiteurs privés et les acteurs du médicament afin de mettre en place un plan de gestion de risques lié à la rupture de médicaments. Le but étant de mieux disponibiliser les médicaments dans les circuits de distribution. Compte tenu de la demande croissante en médicaments et les quelques difficultés liées aux contraintes de distribution internationale, le ministre d’Etat, ministre de la Santé, Denise Mekamne, a réuni le 6 mars 2018, les grossistes répartiteurs privés et les acteurs du médicament afin de débattre et de faire l’éclairage sur « la détresse des médicaments » au Gabon. Au cours des échanges, les acteurs ont dit qu’ils avaient quelques conteneurs qui souffraient au port et d’autres à l’aéroport. Conscient de cette problématique, le gouvernement gabonais a instruit d’urgence, le ministère de la Santé à prendre des mesures dans le but de mieux disponibiliser les médicaments dans les circuits de distribution. A cet effet, le ministre de la Santé a écrit à son collègue de l’Economie pour que la douane puisse libérer tous les produits stockés pour le bien des populations. « Vous savez que dans un Etat, il vaudrait mieux que le médicament manque dans les structures publiques et qu’on en trouve dans les officines privées, parce que si la structure publique n’a pas de médicament, on peut faire une ordonnance. Et une ordonnance qui arrive dans une officine privée qui ne trouve pas satisfaction, c’est très grave », a expliqué le secrétaire général à la Santé, Léonard Assongo. Tout en martelant qu’en tant qu’organe de régulation, « nous n’allons pas faire rentrer des faux produits au Gabon ». Il a déclaré que les grossistes répartiteurs font des commandes pour 5 milliards. A ce jour, on a 4 milliards 500 millions de stocks. « A partir de la semaine prochaine, les stocks vont passer à 5 milliards comme d’habitude. Le plan de distribution dans les officines et les structures sanitaires publiques ont commencé depuis jeudi 7 mars. La politique du médicament est une politique à cercle vicieux. Lorsqu’un maillon ne marche pas, c’est tout le système qui tombe », a conclu le Secrétaire général. CBO/FSS