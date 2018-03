Agence Gabonaise de Presse

jeudi 8 mars 2018 La santé de la femme au centre de la journée mondiale des maladies du rein Libreville 8 Mars (AGP) - La 13ème édition de la journée mondiale des maladies du rein, sous le thème ‘’le rein et la santé de la femme’’, a été célébrée ce jeudi 8 mars, au Centre National d’Hémodialyse de Libreville. Coïncidant avec la célébration de la journée internationale de la Femme, la commémoration de la journée mondiale des maladies du rein a placé la femme, pour cette 13e édition, au cœur de l’évènement. D’où le thème cette année « le rein et la santé de la femme ». Le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé, Dr Guy Patrick Obiang, intervenant à cette occasion a dit que cette journée, qui met la femme au centre, reste l’occasion de rappeler l’importance de la santé des femmes et de leur santé rénale, mais également de sensibiliser la population sur l’importance de cet organe vital qui est le rein afin de réduire de manière significative l’impact des maladies rénales. « Le rein est un organe vitale qui a pour mission d’éliminer les déchets toxiques de notre organisme. Cette élimination se fait sous forme d’urine. Un dysfonctionnement de cet organe peut compromettre l’avenir social, familial, professionnel d’une personne », a-t-il rappelé. D’où l’importance, a-t-il renchérit, du dépistage gratuit, effectué ce jour, qui est une bonne occasion de diagnostiquer précocement une atteinte rénale. Il a ensuite sensibiliser les uns et les autres sur la prise des décoctions, les régimes et la prise des médicaments qui peuvent causer à long terme l’insuffisance rénale. Le représentant du ministre de la Santé a tenu à rappeler l’engagement du chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba et du gouvernement sur le prix qu’il attache à la santé de la population gabonaise.

« Il faut rappeler que tout les insuffisants rénaux immatriculés à la Caisse National de Maladies et de Garantie Social (CNAMGS) bénéficient d’une prise en charge gratuite des frais de dialyse. Un effort qu’il faut souligner car, la prise en charge de cette maladie coûte chère », a-t-il affirmé. Pour sa part, la directrice du Centre National d’Hémodialyse (CNH), le Dr Mbourou Etomba, a précisé que la maladie rénale est sous-estimée. Pour elle, les dernières données révèlent que près de 300 patients sont actuellement dialysés sur tout le territoire et au niveau du CNH, plus de 800 consultations par an de patients atteints d’une maladie rénale sont enregistrées.

« Ce qui prouve à suffisance que l’insuffisance rénale devient un problème de santé publique », a-t-elle avoué. Rappelons que la journée mondiale des maladies des reins est célébrée le deuxième jeudi du mois de mars de chaque année. Elle fut instituée en 2006 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en vue de mettre en exergue les pathologies du rein et sensibiliser l’opinion sur les dangers de cette maladie.

