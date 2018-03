Agence Gabonaise de Presse

vendredi 9 mars 2018 Football : signature d’une feuille de route, entre l’USO et Athlétic Club d’Oyem, pour le développement du football local OYEM, 7 Mars (AGP) - Les responsables des clubs de football de 1ère et 2 ème divisions de la commune d’Oyem, le chef lieu de la province du Woleu-Ntem (Nord), Désiré Owono Ndong, d’Oyem Athlétic Club (Oyem AC) et Touré Asseko Obiang de l’Union sportive d’Oyem (USO) ont signé récemment à Oyem une feuille de route pour le développement du football local. La feuille de route comprend cinq axes à savoir : Faire du football un facteur de cohésion, de renforcement de l’unité des fils et filles d’Oyem, faire accéder l’Union sportive d’Oyem (USO) en 1er division nationale et pour Oyem AC, jouer le haut du tableau, capitaliser les compétences et expériences dans la gestion du football de la commune, et faire des équipes de football, des agents économiques grâce à une organisation qui favorise l’autofinancement. Pour le 1er maire adjoint de la ville d’Oyem, Emmanuel Obame Ondo, la feuille de route du football local est une idée mise en place par le conseil municipal d’Oyem, lequel va désormais donner sa part de financement aux deux clubs. ‘’L’USO et Oyem AC sont deux équipes de football de la commune d’Oyem. Il était nécessaire de mettre un terme à la rivalité entre dirigeants. Nous sommes fiers de voir aujourd’hui qu’elles vont désormais travailler main dans la main’’, a-t-il indiqué. Selon lui, le football est un vecteur de valeurs d’excellence, d’amitié et de respect et il était normal de réunir les différents responsables des clubs en vue d’un apaisement certain, compte tenu des malentendus qui prévalaient désormais. ‘’ Nous avons été satisfaits du travail fait par les deux parties durant les trois jours ayant marqué les assises du football de la ville d’Oyem. La mairie a repris ses responsabilités vis-à-vis des équipes actrices du championnat national de football en les soutenant notamment‘’, a-t-il précisé. Une déclaration conjointe des dirigeants, des joueurs et des supporteurs quant à leur engagement à promouvoir les différentes valeurs du sport a été faite par Xavier Essone, le porte-parole de l’USO. Tout cela, dans un esprit de fair-play, pour le rayonnement de la commune d’Oyem et du football local. Les dirigeants actuels d’Oyem AC sont des anciens responsables de l’USO, qui se sont retirés du club il y a plusieurs années pour des raisons peu connues. C’était en présence du 1er maire adjoint, Emmanuel Obame Ondo, du directeur provinciale des sports, Jean Louis Mezui M’Essa et Zachée Obiang Mbegha du représentant de la Linaf (Ligue nationale de football) dans le Woleu-Ntem. AEE/RM/SM/FSS