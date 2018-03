Agence Gabonaise de Presse

vendredi 9 mars 2018 Orienter l’altogovéenne vers l’artisanat FRANCEVILLE, 9 MARS 2018 (AGP)- La Confédération des artisans et petites entreprises du Gabon pour la province du Haut-Ogooué (CAPEG G2) a lancé, jeudi à Franceville, la Foire des artisans du Haut-Ogooué (FARHO), avec pour objectif d’orienter la femme altogovéenne vers l’artisanat pour une meilleure autonomisation. Initiée à l’occasion de la journée internationale de la femme, la foire dédiée à la femme artisane du Haut-Ogooué a permis de mettre en évidence des objets d’art tels que : des tableaux décoratifs, des sacs et des chapeaux en raphia, des sculptures en bois, des nattes et bien d’autres. ‘’A travers cette foire, nous découvrons la richesse artisanale de notre pays tout en appréciant l’engagement des uns et des autres allant dans le sens de revaloriser notre culture, laquelle qui mérite d’être accompagnée’’, a déclaré le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, M. Jacques Dénis Tsanga, présidant la cérémonie d’ouverture. Pour sa part, le secrétaire général adjoint du CAPEG G2, Nancy Mpiga Mpiga a saisi cette opportunité, pour interpeller ses congénères à plus de réalisme en vue de se prendre en charge et de mettre un terme au comportement dépendant de la femme. La CAPEG G2 a été créée le 31 mars 2017 avec l’ambition de permettre aux artisans de se constituer en fédération, à travers un réseau d’échanges et de solidarité. HUN/RM/FSS