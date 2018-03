Agence Gabonaise de Presse

vendredi 9 mars 2018 Coup d’envoi des activités du sport scolaire de l’Estuaire LIBREVILLE, 9 Mars (AGP) – Le coup d’envoi des activités du sport scolaire de l’Estuaire a été donné, le jeudi 8 mars au plateau sportif du Lycée National LéonMba, par Jean-Baptiste Obori, directeur de cabinet, représentant le ministre de l’Education nationale. Avec pour thème central ‘’vivons sainement par le sport’’, le lancement officiel de l’édition 2018 a été marqué par la présence des élèves du bassin académique de l’Estuaire et des officiels prévus pour la circonstance. Le coordonateur provincial des sports, Théophile Bivégué Bi Ngomo, s’est dit ravi quant à l’aboutissement de ce projet. Ce d’autant plus que la province regorge pourtant un nombre important d’établissements scolaires, mais vit de moins en moins sur le plan sportif. S’inscrivant dans la même logique, le directeur d’académie provincial, Eliane Pambaud n’a pas caché sa joie de voir autant de jeunes réunis pour une cause noble. ’’C’est une joie d’offrir aux élèves un cadre propice à leur épanouissement’’, s’est-elle réjouie. Lançant officiellement la compétition, le représentant du ministre de l’Education national, Jean Baptiste Obori, n’a pas manqué de prodiguer de sages conseils aux compétiteurs. Tout en invitant les encadreurs à plus d’harmonie et de vigilance tout au long de la compétition. Les compétitions se déroulent les mercredis, jeudis et samedis. Les rencontres de football ont lieu sur les terrains du lycée national Léon Mba, du collège Bessieux et du lycée Paul Emane Eyeghe d’Oloumi. Le gymnase du lycée Paul Indjendje Ngondjou (ex Lycée d’Etat de l’Estuaire) abrite quand à lui les épreuves de gymnastique, tandis que le lycée Jean Hilaire Aubame Eyeghe de Nzeng-Ayong accueille les épreuves des sauts horizontaux. Cadre approprié, le stade de Nzeng-Ayong reçoit les courses et les épreuves de sport de mains. Notons que tous les champions, de chaque discipline, représenteront la province de l’Estuaire aux prochains jeux nationaux de l’Office des Sports Scolaires et Universitaires (Ogssu). Ce rendez-vous sportif des élèves des lycées et collèges de l’Estuaire a débuté le 3 mars dernier et s’achève le 23 mars prochain. DM/RL/FSS