Agence Gabonaise de Presse

vendredi 9 mars 2018 Lutte contre la désertification : à la recherche des pistes de solutions pour lutter contre la dégradation des terres Libreville, 9 Mars (AGP) - La direction générale de l’Environnement a organisé, le jeudi 8 mars à Libreville, l’atelier de lancement du processus de définition des cibles de Neutralité des terres (NDT), dont le ministre en charge de la Forêt de l’Environnement, Pacôme Moubelet Boubeya a ouvert les travaux. « La NDT est la neutralité en matière de dégradation des terres. Cela consiste à trouver les pistes de solution afin de réduire la dégradation des terres pour les 20 années à venir, afin d’avoir moins de dégradation qu’aujourd’hui. Cela signifie que s’il y a actuellement des régions de dégradation de terre, il faudra également penser à restaurer les autres. Afin qu’au niveau national, il y ait un équilibre entre la dégradation et la restauration », a expliqué le représentant du Mécanisme mondial, Sven Walter. L’atelier qui était conduit par ce Mécanisme mondial, l’organe technique du secrétariat de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), avait pour objectif général d’échanger avec tous les acteurs nationaux sur la méthodologie adaptée au Gabon pour la définition de des cibles NDT. Selon lui, une définition de cible de neutralité de terre est une sorte de prise de décision permettant d’atténuer les effets de changement climatique. Il y a, entre autres, la déforestation et bien d’autres. « Il faut voir qu’elle est la spécificité du Gabon afin de définir ses propres cibles. C’est au pays d’en décider et non à l’Institution internationale que nous sommes », a-t-il déclaré. Non sans préciser qu’il serait judicieux que les autorités associent la société civile afin de décider des cibles. « Je pense qu’il faut mettre ensemble les différents secteurs de la société civile afin d’avoir un débat sur ce processus. Et sur cette base, si possible, dans les prochains mois, on pourra définir les cibles au niveau national », a-t-il précisé.

Pour l’instant, un groupe de travail a été mise en place lors de l’atelier afin de discuter des aspects techniques du processus de définition des cibles nationales de la neutralité des terres (NDT). « Aujourd’hui il était question de discuter sur les mesures à prendre pour établir un système de suivi afin que tous les quatre (4) ans, on vérifie l’avancement du programme qui a été mis en place », a-t-il expliqué. La notion de Neutralité des terres (NDT) a été adoptée à la douzième session de la Conférence des Parties (COP12) à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), tenue à Ankara en Turquie en 2015. Les Etats ont été invités à formuler des cibles volontaires nationales et à les intégrer dans leurs programmes d’actions nationaux de mise en œuvre de la CNULCD. Ceci avec l’aide du Mécanisme mondial. « Il y a plus de 100 pays qui ont volontairement adhéré à ce programme de définition des cibles NDT, car c’est un processus volontaire. Tous les pays de l’Afrique central ont adhéré à ce processus. Il y en a qui vont bientôt définir leur cibles nationales. Et le Gabon fait partie de cette initiative. Car il s’est engagé à faire part de ce processus volontaire », a-t-il conclu. AF/SM/FSS