Agence Gabonaise de Presse

samedi 10 mars 2018 La situation économique de la CEMAC présentée au président gabonais LIBREVILLE, 10 Mars (AGP) – Le gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), le Tchadien Abbas Toli Mahamat a présenté au président gabonais, Ali Bongo Ondimba, un compte-rendu de la situation économique des pays de la sous-région sous région regroupés au sein de la Communauté économique et monétaire des États de l’Afrique centrale (CEMAC) qui traversent une crise économique par la diminution des ressources, consécutive à la baisse du prix du baril du Pétrole. M. Abbas Toli Mahamat a présenté au chef de l’Etat gabonais, un compte-rendu de la situation économique de la sous-région. La conjoncture, la situation monétaire et financière globale, ainsi que le suivi des programmes mis en place dans nos pays, ont constitué les principaux points abordés par les deux hommes. Le Gabon, qui a présenté une meilleure copie parmi les pays de la sous-région en termes de croissance en 2017, devrait cette année augmentation du taux de croissance estimé entre 2,7 et 3 % contre 0,8% l’année écoulée. Les investissements directs dans le secteur minier, la hausse du prix du baril de pétrole et la confiance retrouvée des investisseurs due notamment au règlement de la dette intérieure, devraient soutenir cette croissance, selon les prévisions du gouverneur de la BEAC. SN/FSS