Agence Gabonaise de Presse

samedi 10 mars 2018 Cinquantenaire du PDG : Appel à un retour aux fondamentaux posés à la création du parti LIBREVILLE, 10 Mars (AGP) - En référence aux périodes de troubles traversées par le Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir), depuis 1990, année de l'avènement de la démocratie et le retour du multipartisme au Gabon, cette formation politique a consacré, vendredi 9 mars 2018, la célébration à titre symbolique de ses cinquante années d'existence, sur le retour aux fondamentaux posés lors du premier congrès ordinaire de cette formation politique, le 31 août 1970 à l'ancien lycée technique Albert Bernard Bongo devenu aujourd'hui au lycée Paul Indjendjet Gondjout. Le secrétaire général du PDG, Eric Dodo Bounguendza a appelé les responsables politiques, en l'occurrence les membres du bureau politique venus prendre part à cette rencontre à titre symbolique, la nécessité de revenir aux sources en s'appropriant les fondamentaux issus de ce premier congrès ordinaire d31u août 1970. « Nous retiendrons de ce congrès deux éléments fondamentaux, la structuration des unités de notre parti qui nous ont permis d'évoluer et d'être ce que nous sommes aujourd'hui, mais surtout la discipline éducative », a-t-il lancé. Pour lui, ce premier congrès ordinaire convoqué par le président fondateur de ce parti, Albert Bernard Bongo, devenu Omar Bongo Ondimba, doit constituer non seulement une référence, mais surtout une fondation ou un sous bassement qui soutient le parti au pouvoir. « Une célébration historique et symbolique parce qu'un parti doit s'attacher sur les racines, et le choix de le faire ici au Lycée Paul Marie Indjendjet Gondjout a un lien avec la vie de notre parti. Deux ans après sa création en 1968, en 1970 ici dans cette salle mythique où nous avons tenue nos échanges féconds, se tint le premier congrès ordinaire, et qui dit premier congrès ordinaire dit les fondations, le sous bassement. En d'autres termes tout le soutien d'un parti vient de son premier congrès ordinaire, lequel a été d'ailleurs très démocratique et qui a mis en place des structures, des unités et une philosophie, un style de vie et de travail pour que les gabonaises et les gabonais soient pris en compte dans toutes les préoccupations émises par les militants du parti démocratique gabonais », a-t-il dit. « Il était nécessaire que nous voyagions à travers l'histoire de notre parti en partant de l'aspect originel c'est -à-dire les origines de notre parti pour pourvoir traverser tous les flots en expliquant aux militants et responsables de notre parti, d'où nous venons ?, par où nous sommes passés ?, qu'est-ce qui s'est passé ? Où est ce que nous allons ? Et là nous allons pour les élections législatives de façon assidue, serein. Nous nous préparons pouvoir assurer une majorité au distingué camarade président à l'Assemblée nationale aux prochaines élections législatives »,a-t-il poursuivi. Pour sa part, le professeur Owono Nguéma, premier proviseur du lycée technique Albert Bernard Bongo à l'époque de la tenue de ce congrès, a fait un témoignage du déroulement des travaux dirigés par Jean Stanislas Migolet, un des fondateurs du PDG. Le Parti démocratique gabonais fut créé par feu président gabonais, Omar Bongo Ondimba en vue de mettre un terme aux troubles consécutives aux divisions ethniques et régionalistes relevant de la période multipartiste allant de 1960 à 1968. La célébration proprement dite des cinquante années du PDG interviendra ultérieurement.