Agence Gabonaise de Presse

samedi 10 mars 2018 Le Conseil national de la Jeunesse met en place son Dialogue Intergénérationnel LIBREVILLE, 10 Mars (AGP) - Le Conseil National de la Jeunesse du Gabon (CNJG) a initié, le vendredi 10 mars avec la Mairie du 4ème arrondissement représentée par son Maire, Axel Jesson Denis Ayenoue, son Dialogue Intergénérationnel, un cadre d’échanges des jeunes leaders et associations de jeunes de la place. Avec pour objectif, selon Yvan Oyabi, Porte-parole du Conseil, d’échanger sur les difficultés que rencontrent les jeunes gabonais, ce Dialogue Intergénérationnel se veut, non seulement une plate-forme d’expression, mais un moyen de se faire entendre et de souhaiter leur l’implication dans la prise de décisions les concernant. Eu égard à la fracture qui pour lui existerait entre les gouvernants et les jeunes. Il s’agit pour lui de lancer, à travers ce Dialogue Intergénérationnel, une série de rencontres qui devraient permettre aux différents dirigeants invités, d’expliquer et préciser aux jeunes les mesures publiques prises en faveur de la jeunesse, entre autres. Le Président dudit Conseil, Stéphen Ondias, a souhaité que des suggestions pertinentes découlent des échanges et celle du Maire du Maire du 4éme arrondissement. Les jeunes leaders ont eu droit à la présentation du Conseil National de la Jeunesse du Gabon, une structure existante depuis 1950, à celle du Plan d’action stratégique opérationnel et celle du Plan Communication du Conseil. Pour l’élu du 4ème arrondissement, cette initiative devrait prôner la continuité en assurant un travail. Pour cela, il s’est dit prêt à partager son expérience sociale, professionnelle et administrative, tout en se félicitant de la vision du Conseil qui, selon lui, est résolument axée sur le dialogue. Lequel Conseil devrait pouvoir compter sur son appui et son soutien. Le Président du Conseil de faire le voeu de pérenniser ce Dialogue et au Maire du 4eme, de signifier à ses interlocuteurs, qu’il n’existe pas une génération spontanée et que le leadership se trouverait en chacun des Hommes depuis l’enfance. CEM/FSS