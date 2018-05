Agence Gabonaise de Presse

lundi 7 mai 2018 Football féminin : Amazones FC, vainqueure de la Coupe de la ligue LIBREVILLE, 06 Mai (AGP)-L’équipe de l’Institut national de la Jeunesse et des sports (INJS), a remporté, samedi, la Coupe féminine de la ligue de l’Estuaire de football, au dépend de la formation d’O’Mbiliazambi (2-1). Cette rencontre qui marquait le point d’orgue de la saison sportive 2017-2018, chez les dames, a mis aux prises, Amazones FC et l’O’Mbiliazambi (OM), samedi dernier au stade de Nzeng-Ayong. Dénommée la Coupe ‘’Diane Sophie Ogandanga’’, du nom de l’épouse du président d’honneur de la ligue, cette rencontre a répondu aux attententes du public qui a pris d’assaut les travets du stade de Nzeng-Ayong. Les deux adversaires se connaissant très bien, les 22 actrices ont débuté la partie pied sur le planché sans round d’observation. Ce sont d’ailleurs, les Amazoniennes qui seront les premières à se signaler dès la 5e munite par une frappe repoussée par la barre transversale. Toujours dans leur élan avec un pressing très haut, les filles de l’INJS profitent d’une grossière bourde de la défense de l’OM, pour trouver le chemin des filets. Un but estampillé Moussirou (1-0, 24e). Blessées dans leur amour propre, Flora Bouyi et ses coéquipières, réagissent au bon moment en remettant les pendueles à l’heure (1-1, 27e) à la grande joie du public et sous le regard de la présidente de la Commission du footballl féminin de la Fégafoot, Léocadie Ntsame. A la reprise, le match perd en intensité, car les deux équipes présentant les signes de fébrilité, mais avec des occasions sporadiques de part et d’autre non concrétisées. Alors que le public et les deux staffs techniques pensaient déjà à la séence fatidique des tirs au but, Flora Amiaganaut délivrera tout l’INJS par un hold-up dans le money-time (2-1, 89e). Douchant ainsi, les espoirs de l’OM qui espérait sortir vainqueur de cette épreuve aléatoire. Mais Flora Amiaganaut, en a décidé autrement en offrant le titre à toute l’école. Le président de la ligue de football de l’Estuaire, Serges Ahmed Mombo, s’est dit satisfait du bon déroulement de cette saison sportive avec un championnat féminin qui s’est joué sans la moindre interruption et dans des conditions très acceptables. « La ligue de l’Estuaire étant la ligue-mère, nous allons améliorer les conditions des footballeuses sous plusieurs formes », a –t-il promit. KOM/FSS