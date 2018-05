Agence Gabonaise de Presse

lundi 7 mai 2018 Football : Bruno Ecuélé Manga officiellement en Premier League LIBREVILLE, 07 Mai (AGP) - Grâce à son match nul obtenu, dimanche, lors de la dernière journée du championnat dans son antre face à Reading (0-0), Cardiff City FC, club de l’international gabonais, est monté officiellement en Premier League. L’international gabonais, Bruno Ecuélé Manga, connaîtra pour la première fois, l’ambiance bouillante de la Premier League. En effet, le dimanche 6 mai dernier, Cardiff FC, son club employeur, a obtenu sa montée en D1, grâce à son match nul face à la formation de Reading (0-0). Le club gallois doit cette accession, non seulement à sa saison pleine, mais également à la défaite de Fulham (son poursuivant direct) sur la pelouse de Birmingham (3-1). Pour cette rencontre décisive des Bluebirds, Bruno Ecuélé Manga, a reçu la visite d’un autre ancien international gabonais, Eric Mouloungui. Une visite qui a visiblement fait du bien, à Bruno au regard de la vidéo postée sur son compte facebook, à quelques heures du match. Laissé sur le banc de touche par le technicien anglais Neil Wornockn, durant toute la partie, Ecuélé Manga et Cardiff City, terminent 2eme de la Championship (D2) avec 90 points derrière le champion Wolves (99 points) qui évoluera aussi, en Premier League. Depuis Libreville, nombreux sont les fans du défenseur central gabonais qui ont suivi de près la saison sportive de Bruno Ecuélé Manga et les résultats de son club Cardiff City. Paul Ulrich Kessany, ancien capitaine de la sélection nationale, fait partie de ces personnes. D’ailleurs, avant le match, il a apporté son soutien à son ancien coéquipier. Comme à la fin de ce match : « Félicitations Bruno Ecuélé Manga, pour la montée en Premier League. La persévérance et le travail finissent toujours par payer mon petit. Tu fais honneur à ta famille, tes amis et au Gabon », a-t-il publié sur sa page facebook. Un autre compatriote a également congratulé Ecuélé Manga, Anthony Obame Milame, vice-champion olympique en taekwondo en 2012 et récent champion d’Afrique de la discipline. Le taekwondoïste, qui a suivi la rencontre en compagnie de Paul Ulrich Kessany, a félicité le promu en Premier League, par une vidéo : « Je viens d’assister à ta montée en Premier League, toutes mes félicitations et bon courage pour la suite champion », a déclaré le champion. La montée en première division anglaise de Bruno Ecuélé Manga, vient augmenter le nombre de joueurs gabonais évoluant dans ce championnat d’élite à l’instar de Pierre Emerick Aubameyang (Arsenal), Mario Lémina (Southampton) et Didier Ndong Ibrahim (Watford). KOM/RL/SM/FSS