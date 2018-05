Agence Gabonaise de Presse

Libreville, 07 Mai (AGP) - Le gouvernement Issozé Ngondet III, nouvellement nommé, a prêté serment devant le président de la République, Ali Bongo Ondimba, en présence de la Cour constitutionnelle, au palais de la Présidence de la République, ce 7 mai, conformément aux dispositions constitutionnelles introduites au lendemain des accords politiques d’Angondjé.

Tous les membres du gouvernement ont, chacun, prononcé la formule consacrée de ce serment résultant de l’article 15 de la Constitution. « Je jure de respecter la Constitution et l’État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l’égard du Chef de l’État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations classées secret d’État et dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de celles-ci. ».

Ali Bongo Ondimba, qui a reçu cette promesse solennelle, les a renvoyés à l’exercice de leurs fonctions. Un scénario qui traduit l’engagement pris devant le pilier des institutions, dont l’élection a une portée nationale. Une manière pour chacun de faire allégeance au peuple par le truchement du président de la République.

AMM/SM/FSS