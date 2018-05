Agence Gabonaise de Presse

lundi 7 mai 2018 78 travailleurs décorés à Moanda Moanda, 07 Mai (AGP) - Plusieurs agents des entreprises et administrations de la place, ont été récompensés de médailles d’or, d’argent et de bronze, récemment à la place de l’indépendance de Moanda, dans la province du Haut-Ogooué (Sud-Est), à l’occasion de la célébration de la fête du travail. La célébration de la fête du travail, comme de tradition le 01 mai de chaque année, n’est pas passée sous silence à Moanda. Le premier administrateur civil, le préfet du département de la Lébombi Léyou, Joël Andoucka, le comité directeur de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), en tête desquels l’Administrateur directeur général, Hervé Montegu, et plusieurs autres chefs d’entreprises et administratifs, les organisations syndicales, les employés de sociétés et administration publique, se sont donnés rendez-vous à la place de l’indépendance de la commune de la ville minière. Les médailles ont été attribuées à 78 travailleurs de différentes administrations publiques et entreprises de la place, soit 37 médaillés de bronze, 24 d’argent et 17 d’or. Ces décorations qui viennent couronner des années de dur labeur, ont fait la joie des bénéficiaires. Après la levée des couleurs, c’est le discours du président du comité d’organisation du Syndicat Libre des Travailleurs de la Comilog (Syltrac), Lembissa Mbele, qui a prononcé l’allocution de circonstance. Le taux de chômage, toujours considérable dans le pays, l’inadéquation formation emploi, le pouvoir d’achat des ménages sont, entre autres, les difficultés évoquées par ce dernier. ’’ Nous rappelons notre combat pour la justice sociale et notre volonté pour un dialogue social ouvert, direct et franc entre partenaires sociaux, mais aussi et surtout entre le patronat et le gouvernement.’’, a-t-il soutenu, reconnaissant toutefois des améliorations dans le traitement des travailleurs comparativement aux années antérieures. NTI/SM/FSS