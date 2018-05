Agence Gabonaise de Presse

lundi 7 mai 2018 Près de 2000 kits dentaires et produits pharmaceutiques aux enfants de Bitam OYEM, 07 Avril (AGP) - L’ancien député du 3eme siège du département du Ntem, Gertrude Nfono Edou, a remis, ce lundi matin à Bitam, chef –lieu du département du Ntem, 2000 kits dentaires et produits pharmaceutiques aux élèves des cantons Koum, Mboa et Kess, a-t-on constaté. Ce don, d’une valeur de 2.500.000 F CFA, était composé essentiellement des brosses à dents, des pâtes dentifrices et des produits pharmaceutiques. Il a été réceptionné à l’école publique de Messang village, située sur le tronçon reliant Bitam à Oyem par l’inspecteur de la circonscription scolaire du Woleu-Ntem nord, Paulin Ndoutoumou Ndong qui était accompagné du chef de secteur scolaire catholique, Marie Christine Mengue m’Oyono. Selon la bienfaitrice, Gertrude Nfono Edou, par ailleurs native de la contrée, ce don rentre dans le cadre des remerciements aux populations pour la confiance accordée lors des dernières élections législatives partielles, mais aussi, pour inciter les enfants à se brosser les dents afin d’éviter toute sorte de maladies dentaires. ‘’Nous sommes venues remettre ces présents pour que vous sachiez que brosser les dents est très important pour notre santé. Pour bien apprendre, il faut être en bonne santé, mais aussi, éviter de donner vos brosses à dent aux autres pour ne pas avoir l’hépatite qui peut se transmettre par ce canal’’, a-t-elle précisé. Partout où elle est passée, les 22 directeurs d’établissements des cantons Koum, Mboa et Kess, ont remercié la délégation conduite par l’honorable par la voie de l’inspecteur de la circonscription scolaire du Woleu-Ntem nord, pour cet élan de solidarité envers les enfants. ‘’ Nous vous remercions du fond du cœur pour l’acte que vous venez de poser envers nos enfants, les enfants en feront bon usage. Les hommes politiques viennent ici sans rien faire. Nous savons que vous êtes une bonne mère de famille, et au nom de ma tutelle, nous vous souhaitons bon vent car, les mots nous manquent’’, a-t-il précisé. Au cours de sa tournée de remise des kits dentaires, l’honorable Gertrude Nfono Edou a visité l’école protestante de Bindoumessang et a promis réhabiliter la toiture d’un des bâtiments de la localité, emportée par les intempéries. AEE/SM/FSS