Agence Gabonaise de Presse

mardi 8 mai 2018 Une projection des magazines sportifs pour intéresser davantage les femmes au métier de reporters sportives au Gabon LIBREVILLE, 08 Mai (AGP) - La première édition de la journée de réflexion, de concertation, résolution, actions pour le sport féminin (Crac), organisée par l’union des femmes reporters sportives du Gabon (Ufresga), a permis de débattre des questions qui minent le sport féminin au Gabon non sans les intéresser au journalisme sportif. Les assises de l’Ufresga, tenues récemment à Label TV, dans la commune d’Akanda, fut l’occasion donnée à Ruth Mygnolet, secrétaire générale de l’Ufresga, de revenir sur la situation du sport féminin au Gabon. ‘’Les femmes reporters sportives pensent que si rien n’est fait pour l’éveil des consciences, on aura des difficultés à citer des sportives brillantes au Gabon’’, a-t-elle dit d’entrée en ouverture des travaux. A l’occasion, il a été diffusé des magazines télévisés réalisés par l’Ufresga sur les anciennes sportives Gabonaises. L’histoire émouvante de Pauline Minkwe, ancienne footballeuse gabonaise, chargeur de taxis aujourd’hui aux Charbonnages, a polarisé les attentions. Un clin d’œil a été fait à Mélanie Engouang, figure emblématique du sport féminin, judokate internationale gabonaise la plus titrée. L’assistance a eu droit à un parfum d’histoire de l’athlète aux sept (7) couronnes africaines et championne du monde militaire. Au-delà de sa force physique et son caractère à bien des égards masculin, Mélanie Engouang reste avant tout, un cœur sensible aux plus démunies. Invité d’honneur, Anthony Obame, médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de 2012 et récent champion d’Afrique de taekwondo, a raconté son histoire non sans donner les clés du succès aux sportifs gabonais caressant le rêve d’évoluer au haut niveau. « La volonté et la détermination sont les valeurs qui doivent habiter tout sportif qui veut exceller dans sa discipline ». Son succès est le fruit de la persévérance et le soutien familial, a-t-il dit. Le secrétaire général adjoint du Comité national Olympique, José Walter Foula, intervenant, pour sa part, a édifié l’assistance sur le fonctionnement et les missions du comité national olympique. M. Foula a demandé aux sportifs de se rapprocher du CNO, qui dispose des formations pour leur reconversion. A la fin de cette première édition des journées CRAC, la présidente de l’Ufresga, Raissa Laure Medza Me Ndong, journaliste sportive à Gabon Première, en a profité pour faire la genèse de cette association créée en 2011. Selon elle, la naissance de ce groupement au Gabon avait pour but de répondre à un besoin, celui de fédérer les femmes reporters sportives, aujourd’hui au nombre de 40, autour d’une structure qui leur permettrait de s’épanouir dans le milieu. « C’est timidement que les femmes sont rentrées dans le secteur du journalisme sportif », a-t-elle indiqué. KOM/RL/SM/