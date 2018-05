Agence Gabonaise de Presse

mardi 8 mai 2018 Deux pointes d’ivoire et les poils d’éléphant saisis à Mouila LIBREVILLE, 08 Mai (AGP) – Élève en classe de 4ème dans un Lycée de Moabi, dans la province de la Nyanga (sud du Gabon), Meguy Manfou-Ma-Ibouangue, a été interpellé, dimanche dernier, en possession de pièces et trophées d’espèces intégralement protégées. Selon l’ONG Conservation et Justice, c’est dimanche 6 Mai 2018 aux alentours de 5 heures 30, que Meguy Manfou-Ma-Ibouangue a été pris avec sa cargaison par les limiers du B2 de Mouila, alors qu’il s’apprêtait à écouler sa marchandise constituée de 2 pointes d’ivoire, de poils d’éléphants et 4 dents de panthère. D’après le récit des faits, l’adolescent qui venait de quitter son domicile de Moabi, dans la Nyanga, pour se rendre à Mouila où il devait rapidement écouler les pièces et trophées d’espèces protégées tuées la veille au cours d’une partie de chasse. À son arrivée à Mouila, le jeune homme de 20 ans, de par son attitude, attire l’attention des éléments du B2 en faction. Ils soupçonnent Meguy Manfou-Ma-Ibouangue d’être un trafiquant d’ivoire. Une suspicion qui va s’avérer exact. En effet, l’adolescent qui ignore qu’il est observé, va installer dans une pièce, sa marchandise composée de 2 pointes d’ivoire, plusieurs poils d’éléphants et 4 dents de panthères. Alors qu’il discute avec un client qui est très intéressé par l’offre, le jeune Meguy est aussitôt interpellé par les éléments du B2, des eaux et forêts et de l’ONG Conservation Justice. Conduit au poste de police et auditionné, le présumé trafiquant de 20 ans, va reconnaître les faits qui lui sont reprochés, notamment le transport, la détention et la commercialisation des pièces des espèces intégralement protégées. Il risque jusqu’à 6 mois de prison pour avoir violé les dispositions du Code forestier. JRB/SM/FSS