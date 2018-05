Agence Gabonaise de Presse

mardi 8 mai 2018 BEPC 2018 : Début des épreuves sportives sur toute l’étendue du territoire LIBREVILLE, 8 Mai 2018 (AGP) – Les épreuves du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session 2017-2018, ont finalement débuté sur toute l’étendue du territoire, quelques jours après le paiement des vacations 2017 par l’État, à l’ensemble des enseignants, a constaté l’AGP. Pour s’assurer de l’effectivité du début des épreuves sportives du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session 2017-2018, nous avons visité les centres d’examens du Lycée National Léon Mba (LNLM), du Lycée Paul Indjendje Ngondjou (LPIN) et du Collège Bessieux. Le constat à l’issue de la visite est le même. Les épreuves sportives ont bien débuté sur toute l’étendue du territoire, indiquent les élèvent et enseignants interrogés. Au centre du Lycée national Léon Mba (LNLM), pour cette deuxième journée, sur les 211 fiches de candidats, 201 ont été physiquement présents pour affronter les épreuves réparties en 3 modules, à savoir : la gymnastique, les disciplines athlétiques (vitesse/résistance, le lancé de poids/disque, le javelot, les sauts en longueur et en hauteur) et les sports collectifs. « Nous avons reçu 211 fiches dont 201 candidats ont été présents la seule journée d’aujourd’hui, 6 absences justifiées certainement pour des raisons de grossesses et 4 non justifiées pour l’élève qui n’a apporté de justificatif, qui prouve qu’il n’est pas apte », a déclaré Gaëtan Donald Ndong, président du jury du centre du Lycée Mba. Quant à la présence des enseignants convoqués, le président du jury a signalé que sur la base des 17 enseignants retenus, 10 seulement ont marqué de leur présence. « Dans l’ensemble, plus de 99% des candidats ont se sont présentés. Les journées se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Nous n’avons enregistré que des incidents mineurs », a-t-il affirmé. Partout où nous nous sommes rendus à l’effet de constater l’effectivité des épreuves sportives du BEPC. Les acteurs principaux dont les membres du corps d’encadrement ont indiqué qu’il y a eu du retard à l’allumage en tout début du mois du fait du non paiement des vacations 2017 par la tutelle. « Les candidats ou candidates qui devraient passer les 2 et 3 mai derniers, ont été reprogrammés pour les 18 et 19 mai prochains ». Les différents candidats rencontrés ont reconnu avoir bien passé leurs épreuves. D’aucuns, ont souligné que le BEPC blanc a été plus intéressant et mieux organisé que celui-là. Le stress et l’anxiété sont à leur paroxysme à l’approche de la phase écrite de cet examen qui débutera au mois de juin prochain. CBO/SM/FSS