Agence Gabonaise de Presse

mardi 8 mai 2018 Ouverture du 81ème Congrès de l’Association internationale de la presse sportive LIBREVILLE, 08 Mai (AGP) - Les travaux du 81ème Congrès annuel de l’Association internationale de la presse sportive (AIPS), se sont ouverts, lundi, à Bruxelles, capitale de la Belgique. L’Association gabonaise de la presse sportive indépendante (AGPSI), membre de l’AIPS, est représentée par son président Rodrigue Bekalé Mezui. À Bruxelles depuis lundi dernier, pour le 81eme Congrès annuel de l’Association internationale de la presse sportive, Rodrigue Bekalé Mezui, président de l’AGPSI, aux côtés de son conseiller spécial Géraud Wilfried Obangome, mettra à profit son séjour à Bruxelles pour parapher l’adhésion de l’AGPSI au sein de l’AIPS qui compte 150 nations et près de 10 000 membres dont 42 pays africains. Sur le continent africain, l’association AIPS compte 6 000 membres travaillant comme reporters, auteurs, photographes, commentateurs et éditeurs de presse, en ligne et sur des plates-formes de diffusion. Les congressistes saisiront cette occasion pour faire une évaluation de la situation et l’évolution du journaliste sportif au sein de leurs rédactions et associations. Au cours de ces travaux, il sera également question d’envisager comment les associations membres affiliés à l’AIPS, peuvent contribuer à la performance de leurs membres dans l’exercice de leur fonction. Très regardante à l’évolution du journalisme sportif, l’Association internationale de la presse sportive, a recommandé, en début d’année, à ses associations membres, de récompenser les journalistes qui couvrent au quotidien les événements sportifs. Pour ce faire, en cette fin d’année, l’Association gabonaise de la presse sportive indépendante, compte organiser ‘’ les AIPS sport Media Awards’’ pour honorer les reporters de sports. Rodrigue Bekale Mezui, entend saisir cette occasion pour que l’AIPS aide les journalistes sportifs gabonais dans la formation et dans les métiers du sport. L’AIPS est, selon ce dernier, à mesure d’offrir des formations de qualités à travers le monde aux membres de l’AGPSI. « C’est un honneur en tant que président de l’AGPSI, de représenter le Gabon à ce Congrès. C’est également un plaisir pour ma modeste personne pour défendre les intérêts des journalistes sportifs gabonais », a déclaré le président de l’AGPSI. Le président de l’Association gabonaise de la presse sportive indépendante (AGPSI), Rodrigue Bekalé Mezui présentera devant ses pairs, les objectifs et les perspectives de son association. Les portes du 81ème congrès de l’AIPS se referment, vendredi 11 mai prochain. KOM/RL/SM/FSS