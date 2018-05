Agence Gabonaise de Presse

mercredi 9 mai 2018 Le président de la Banque islamique de Développement reçu par Ali Bongo Ondimba Libreville, le 9 Mai (AGP) – Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu, mardi, en audience le président de la Banque islamique de développement (BID), M. Bandar Mohamed Hajjar. Au cours de cet entretien, M. Hajjar a tenu à féliciter le chef de l’Etat gabonais pour sa politique de développement économique et l’a encouragé à poursuivre les réformes engagées. Par ailleurs, le président de la BID s’est dit disposé à accompagner et soutenir le Gabon dans le processus de diversification de son économie et envisage investir dans les domaines prioritaires tels que les infrastructures, l’énergie et l’agriculture qui cadrent avec le plan de relance économique, initié par le président de la République. Se félicitant de l’excellence des relations avec le Gabon, vielles de près de 40 ans, M. Hajjar a encouragé Ali Bongo Ondimba dans son choix du modèle économique qu’est le partenariat public – privé, lequel contribue à la réduction de l’endettement des pays en développement. SN/FSS