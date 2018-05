Agence Gabonaise de Presse

mercredi 9 mai 2018 PARA ATHLETISME/Maroc : Bilan mitigé pour les athlètes gabonais LIBREVILLE, 09 Mai (AGP) - Edmond Ngombi et Davy Moukagni Moukagni ont participé, du 22 au 29 avril dernier, au 3ème Meeting international de para athlétisme à Marrakech au Maroc. Le bilan de la participation des athlètes gabonais reste mitigé au regard des résultats. Au départ, 5 athlètes gabonais devaient prendre part au 3ème meeting international de para athlétisme de Marrakech. Mais finalement deux ont effectué le déplacement du Maroc. Le ministère des Sports n’a pas accompagné financièrement cette activité sportive. La Fédération gabonaise omnisports paralympique pour handicapés (Fégoph) n’ayant pas reçu de subvention depuis 2017 n’a pas pu aussi autofinancer celle-ci. Une situation difficile pour la fédération qui ne compte que sur quelques sponsors et mécènes. Edmond Ngombi et Davy Moukagni Moukagni se sont déplacés grâce au soutien de quelques personnes. Le bilan de la participation des athlètes gabonais est mitigé. Edmond Ngombi, spécialiste des 100 et 200 m à vélo, appelé top ten, n’a pas été aligné au départ de ces épreuves, faute de matériel. Davy Moukagni Moukagni a pris part au 100 m dans la catégorie 146, c’est-à-dire les athlètes amputés de l’avant bras. Il a occupé le 5eme rang sur 7 participants, améliorant son chrono aux derniers jeux de la francophonie en Côte d’Ivoire. Il était dernier sur 7 participants. Des résultats qui ne sont pas satisfaisants pour une fédération qui a l’habitude d’engranger des médailles à l’international. RL/SM/FSS