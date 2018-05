Agence Gabonaise de Presse

mercredi 9 mai 2018 Crise à la Fédération gabonaise de rugby : le Comité olympique joue la carte de la médiation LIBREVILLE, 09 Mai (AGP) - La crise qui règne à la Fédération gabonaise de rugby (Fégar), semble avoir trouvé une issue favorable suite à la séance de travail, tenue mardi dernier, entre le Comité national Olympique et les acteurs du rugby gabonais. Le Comité national olympique (CNO), saisi par le secrétaire général de la Fédération gabonaise de rugby (Fégar), Erik Watremez, pour dénouer la crise qui prévaut au sein de cette fédération, a réuni, le mardi 08 mai, à son siège d’Angondjé, les membres de ladite fédération, le but étant d’amorcer une médiation et la sortir du statu quo. Léon-Louis Folquet, président du CNO et sa Commission juridique, dirigée par Paterne Sougou et Guy Martial Boucalt, ont donné des orientations concrètes au Secrétaire général de la Fégar et présidents de clubs présents à cette séance de travail pour ramener la sérénité. Pour Monsieur Vatremez, cette rencontre avec les responsables du CNO visait à relancer les activités du rugby gabonais en crise. Suite aux agissements de certaines personnes qui ont plombé le rugby gabonais, la fédération repart sur des bons rails, a indiqué le secrétaire général. À l’entendre, la fédération va connaitre une restructuration avec l’aide du Comité national olympique. « Nous avons dénoué la crise, les présidents de clubs ont pris l’engagement de repartir sur de nouvelles bases et taire leurs divergences qui ne rendent pas service au rugby qui est un sport de valeur », a indiqué le Secrétaire général à l’issue de la rencontre. Pour mémoire, le 27 mars 2018, le président de la Fégar, Pascal Agnama Eboumi, avait démissionné de ses fonctions. Accusé par un président de club d’avoir perçu une aide du ministère des Sports sans en informer l’ensemble des collaborateurs, ce que le concerné a toujours démenti. Touché dans son amour propre et voulant rester en phase avec l’éthique de sa formation de juriste, Agnama Eboumi avait préféré rendre le tablier. Au sortir de cette réunion, la Commission juridique du CNO a recommandé au secrétaire général et membres de la fédération, de faire appliquer les textes. Selon l’une des dispositions des bréviaires de la Fégar, il est indiqué qu’en cas de vacance constatée au poste de président fédéral, l’intérim est automatiquement assurée par le président fondateur et d’honneur de la Fégar. A en croire Erik Watremez, autour du président fondeur, de nouvelles élections seront organisées avant le lancement de la saison 2018-2019. Reste maintenant à savoir si le président fondateur, Pierre Duro, acceptera de conduire cet intérim, lui qui a personnellement été secoué par les tensions nées au sein de la Fédération gabonaise de rugby. KOM/RL/SM/FSS