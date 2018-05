Agence Gabonaise de Presse

mercredi 9 mai 2018 Le Gouvernement Issozé Ngondet III attendu sur les dossiers prioritaires LIBREVILLE, 09 Mai (AGP) - Le premier Conseil des ministres, tenu mardi et présidé par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a permis de redéfinir les priorités, notamment l’organisation des élections législatives dans les délais, l’amélioration des conditions de vie des gabonais, etc. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a rappelé que ‘’le peuple gabonais attend des résultats maintenant. L’un des chantiers prioritaires à poursuivre et à mener avec diligence est l’organisation des élections législatives lesquelles, sous aucun prétexte, ne doivent connaître un nouveau report’’, a annoncé le ministre d’État chargé de la Communication(…) porte-parole du gouvernement, Guy-Bertrand Mapangou, lisant le communiqué final du Conseil des ministres. Il s’agit ici d’une volonté affichée et renouvelée par le Chef de l’Exécutif aux membres du gouvernement pour que les grandes lignes directrices de la politique de développement, mise en œuvre par Ali Bongo Ondimba, soient mises en musique. Une politique de développement prioritaire pour le gouvernement, qui repose sur la diversification de l’économie, l’exécution des projets du programme d’urgence, le Fonds d’initiatives départementales (FID), le Plan de relance de l’économie (PRE) non sans citer le Plan stratégique Gabon émergent (PSGE). Au travers de ce premier conseil des ministres avec les membres du gouvernement Emmanuel Issoze Ngondet III, Ali Bongo s’est voulu rassurant, précis et pédagogue. Il a ainsi rappelé aux ministres chargés de la mise en musique des décisions prises en vue de l’amélioration du quotidien des gabonais, les trois lignes directrices devant guider l’action du Gouvernement, à savoir : le sens des priorités, le sens du concret, le sens de l’efficacité. Pour plus de pragmatisme dans l’action gouvernementale, le Chef de l’État, a exhorté les 41 à établir une priorisation des actions à mener en faveur des gabonaises et des gabonais. Cela, en faisant en sorte que ces actions soient ‘’concrètes, visibles sur le terrain et réalisées dans la célérité et l’efficacité’’. La solidarité et la probité du gouvernement sont attendues. SM/FSS