Agence Gabonaise de Presse

mercredi 9 mai 2018 Passation de service au ministère de la Communication : Guy-Bertrand Mapangou prend les rênes du ministère LIBREVILLE, 09 Mai 2018 (AGP) - Le ministre d’État, ministre de la Communication sortant, Alain Claude Bilié-By-Nzé a officiellement passé la main à son successeur, Guy-Bertrand Mapangou, ce mercredi, audit ministère sis au Centre ville à Libreville. Le nouveau ministre d’État en charge de la Communication, Guy-Bertrand Mapangou a été officiellement installé dans ses fonctions, ce mercredi. La cérémonie de passation des charges, qui s’est déroulée au ministère de la Communication, a été présidée par le secrétaire général du gouvernement, Jonas Prosper Lola Mvou. Le ministre sortant, Alain Claude Bilié-By-Nzé, s’est dit satisfait du travail abattu au cours de son mandat. A cet effet, il a remercié l’ensemble du personnel qui a œuvré à ses côtés pour que les différentes réformes engagées voient le jour. "Le secteur de la communication, principalement les fonctions de porte-parole du gouvernement depuis 2012, ont été une bonne expérience. Je tiens à féliciter Guy-Bertrand Mapangou qui, pour moi, est l’homme charismatique qui connaît bien le secteur après avoir eu à gérer un certain nombre de responsabilités en tant que patron de l’organe de régulation", a-t-il confié, non sans indiquer que ce secteur de la communication est porteur d’avenir. Guy-Bertrand Mapangou, le nouveau ministre d’État, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a dans son discours de circonstance, rendu hommage à son prédécesseur pour son sens élevé du travail. Il a ensuite noté quelques réformes entreprises sous son règne à la tête dudit ministère. De plus, le nouveau patron de la Communication a rappelé que le ministre n’est pas celui d’un organe de presse, mais du ministère de la communication. "Quand Dieu a créé les problèmes, il a créé également les solutions. C’est ensemble que nous les trouverons. J’appelle donc à la cohésion et à la convivialité. Nous rechercherons ensemble les voies et moyens pour y parvenir", s’est-il exprimé. Avant de clore son propos, le ministre d’État Guy-Bertrand Mapangou a souhaité l’appui du personnel pour la réussite de sa mission. CBO/JRB/FSS