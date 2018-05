Agence Gabonaise de Presse

mercredi 9 mai 2018 Passation des charges au ministère des Sports : Alain Claude Bilié-By-Nzé entend répondre aux attentes des sportifs LIBREVILLE, 09 Mai (AGP) - Nommé au poste de ministre d’État en charge du Sport, de la Culture et du Tourisme, Alain-Claude Bilié-By-Nzé et Lætitia Diwekou, ministre déléguée, sont rentrés officiellement en fonction, ce mercredi, dans les locaux dudit ministère. La cérémonie de passation de service a été présidée par le nouveau secrétaire général du gouvernement, Jonas Prospère Lola Mvou. Mathias Otounga Ossibadjouo, ministre des Sports sortant, a passé la main à la nouvelle équipe nommée au gouvernement Emmanuel Issozé Ngondet III. Le ministre sortant, Mathias Otounga Ossibadjouo, s’est acquitté d’un devoir républicain, en remerciant le chef de l’État pour lui avoir fait confiance en le nommant dans plusieurs départements ministériels dont le Sport. Mais avant de partir, il a dressé un bilan de son passage audit ministère, non sans manquer de faire le diagnostic de l’institution. ‘’Je quitte le gouvernement avec peut être la satisfaction d’avoir mené à terme, les missions qui m’ont été confiées, mais avec la satisfaction d’avoir essayé avec les modestes moyens imposés par la conjoncture’’, a déclaré le membre du gouvernement sortant. Conscient que le gouvernement Issozé Ngondet III, est porteur d’une mission à court terme, Alain-Claude Bilié-By-Nzé a reconnu que les attentes sont très importantes s’agissant du domaine du sport, du tourisme et de la culture. L’ancien ministre de la Communication a souligné que le ministère des Sports qu’il dirigera, avec sa collègue Lætitia Diwekou, ‘’touche à la vie quotidienne des populations, car le sport est un facteur d’union qui fait disparaître les discriminations’’. Écoutant le diagnostic plutôt sombre dressé par son prédécesseur, Alain Claude Bilié-By-Nzé, a amusé la galerie en déclarant : « Lorsque je l’entends décrire le ministère (Mathias Otounga Ossibadjouo : Ndlr), je me dis honnêtement dans quelle galère suis-je tombé. Il est vrai que j’en sors d’une autre, car la communication est un secteur à problème, le sport aussi », a-t-il reconnu. Monsieur Bilié-By-Nzé reste optimiste, car il compte apporter sa pierre à l’édifice pour le rayonnement du Sport gabonais, du tourisme et de la culture. Pour y arriver, le membre du gouvernement compte sur les agents d’État, affectés au ministère des Sports. KOM/RL/SM/FSS