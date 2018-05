jeudi 10 mai 2018 Boxe : Morgan Ndong Zué tient sa première finale de la Coupe de la Ligue France LIBREVILLE, 10 Mai (AGP) - Pensionnaire du club ASM en France, Morgan Ndong Zué, s’est qualifié le 05 mai dernier pour la finale de la Coupe de la Ligue de boxe en France, en battant aux points, Yves Mesny, chez les professionnels, . C’était lors du gala d’Usson-en-Forez (Loire). Du haut de ses 25 ans, le Franco-gabonais a obtenu, le 05 mai dernier, sa première finale de Coupe de la Ligue en France dans la catégorie super-léger. Contre l’expérimenté Yves Mesny (33 ans), notre compatriote a été déclaré vainqueur aux points à l’issue des rounds de 3 minutes à l’unanimité des trois juges (77-75, 77-75, et 77-75). Christian Merle, entraîneur de Morgan a confié à l’Agence gabonaise de presse (AGP) que la victoire de son poulain ne souffre d’aucune contestation : « Morgan gagne largement il n’y a pas photo. Il a bien travaillé son adversaire corps/face et mis beaucoup de coups », a-t-il expliqué. Après plusieurs tentatives dans cette compétition prestigieuse, notre panthère est à 24 minutes du graal tant convoité. Pour l’atteindre Morgan Ndong Zué, devra d’abord se débarrasser de l’Alsacien Houchang Habib qui compte 9 victoires chez les pro et 9 défaites concédées. Ce dernier s’est qualifié en finale après sa victoire sur Modibo Diarra. La finale étant prévue pour le mois septembre 2018, Houchang Habib, aimerait que ce combat ait lieu devant son public. Pour le Franco-gabonais cette éventualité est possible mais : « Je la préfère à Clermont, devant mon public et mes supporters. C’est aussi une manière de remercier tous ceux qui me soutiennent et qui font le déplacement à l’extérieur pour m’encourager », a déclaré Ndong Zué à l’AGP. En cas de victoire lors de cette finale historique, le pugiliste gabonais a indiqué qu’il dédiera ce titre en premier lieu à sa famille, qui l’encourage et qui le supporte depuis le début, avec une pensée pour son père, qui n’est jamais très loin de lui. (Il est décédé : Ndlr). En plus de ses proches, Morgan Ndong Zué, compte également dédier cette future couronne : « à chaque personne qui me soutient, chaque boxeur et boxeuse qui me pousse à me surpasser sur le ring, de la France jusqu’au Gabon, dont l’écho des voix résonne jusqu’à mes oreilles et laisse sa marque jusque sur mon short », a-t-il promis. Il convient de préciser qu’en cas de victoire, notre port étendard sera désigné challenger officiel de sa catégorie et avoir une chance nationale. KOM/FSS