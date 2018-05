Agence Gabonaise de Presse

jeudi 10 mai 2018 Au terme du 81e Congrès de l’AIPS : la réintégration du Gabon LIBREVILLE 10 MAI (AGP)-Le 81e Congrès de l’Association internationale de la presse sportive a tiré ses rideaux, ce jeudi à Bruxelles en Belgique avec la réintégration du Gabon au sein de cette organisation qui regroupe 150 nations dont 42 issues du continent africain et près de 10000 membres à ce jour. Rodrigue Bekalé Mezui, président de l’Association gabonaise de presse sportive indépendante (AGPSI) et son conseiller stratégique Géraud Wilfried Obangome, ont saisi cette occasion pour faire une évaluation claire et précise sur la situation et l’évolution du journaliste sportif au Gabon. Les deux représentants de l’AGPSI, ont également signé l’adhésion du Gabon, en qualité de membre de l’Association internationale de la presse sportive. Pour marquer cette adhésion du Gabon, les deux membres de l’AGPSI ont offert un maillot aux couleurs du Gabon au président de l’AIPS, Gianni Merlo. Le Comité exécutif de l’APIPS Afrique, dirigé par le nigérian Michael Obi, s’est réjoui de la réintégration du Gabon. Des résolutions en faveur de l’APIS version Afrique ont également été prises au terme de ce 81e congrès extraordinaire. Ainsi, le bureau exécutif, à travers un vote, a vu la Tunisie et la Centrafrique entrer pour la première fois dans le Comité de l’AIPS Afrique.

En matière de politique générale, l’Assemblée générale a sollicité au bureau exécutif, des formations pour l’ensemble des associations membres. Ce qui pourra amener une certaine autonomie et indépendance des journalistes et reporters sportifs. Pour Rodrigue Bekale Mezui, le Comité de l’AIPS a également demandé au bureau exécutif de faciliter les membres des associations locales à un accès à la couverture des grands événements sportifs mondiaux. Le Congrès a également enjoint, à tous ses membres, de faire désormais la promotion des activités de l’AIPS au sein de leurs associations respectives. La promotion et la récompense des reporters sportifs n’est pas en reste. Cette décision du bureau exécutif de l’AIPS, vise, entre autre, à donner de la chance à tout ceux qui osent. Il a été également proposé aux responsables des associations membres de l’AIPS de proposer certains adhérents membres de faire office de conseiller en communication au sein des fédérations sportives. Pour le patron de l’AGPSI sa présence à ce 81e Congrès est un sentiment de satisfaction, celui de voir notre pays retrouver ‘’nos pairs de l’AIPS’’. « Il nous reste maintenant à suivre et appliquer les recommandations de ce Congrès pour un journaliste sportif autonome, formé, indépendant et professionnel », a-t-il déclaré à l’AGP. Le voyage à Bruxelles a également permis au président de l’Association gabonaise de presse sportive indépendante du retard accusé par sa structure : « Je retiens que nous sommes en retard sur plusieurs points au regard de l’évolution, la progression et le mode de fonctionnement de certaines associations qui nous feront école. Nous avons vu comment ça se passe, maintenant à nous de suivre », a-t-il indiqué. KOM/FSS