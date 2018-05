Agence Gabonaise de Presse

vendredi 11 mai 2018 CHAMPIONNAT D’AFRIQUE CADET DE JUDO : deux médailles pour le Gabon LIBREVILLE, le 11 Mai (AGP) – Les pensionnaires de la sélection cadette nationale, Maria Ambourouet (-48 kg) et Fernand Nkero (-55 kg) ont offert au Gabon deux médailles, dont une en argent et une de bronze, au terme de la première journée du Championnat d’Afrique cadet, qui a débuté le 10 Mai dernier à Bujumbura au Burundi. La première journée a été consacrée exclusivement aux combattants de la catégorie cadet. L’ouverture de la 18e édition des Championnats d’Afrique cadet/junior de la discipline a été rude pour la tanière gabonaise. Composée pour la circonstance de 8 athlètes. Malgré une ferme envie de remporter un maximum de combats au premier tour, une grande partie des combattants gabonais ont vu leurs velléités stopper par des adversaires mieux armés. Baba Erya Souleman (-50 kg), Laureince Nanekoula (-66 kg), et Pierre Henry Quiedeville (-60 kg), prennent finalement la 5e place. Tandis que, Maeva Vandji (-52 kg), Louis Darnel Llenet (-73 kg), tombent en finale de bronze. Chez les lourds, Ike Ossima (+ 100 kg), tombe lui aussi lors de la finale de bronze. Plus intrépide et disciplinée depuis ces premiers combats, Maria Ambourouet (- 48 kg), tombe malheureusement en finale. Offrant ainsi l’unique médaille d’argent du jour à la sélection gabonaise de judo. La deuxième médaille, en bronze celle-là a été obtenue par Fernand Nkero (- 55 kg). Malgré cette maigre récolte dans la gibecière gabonaise, cette dernière pourrait croitre lors des combats des juniors qui auront lieu, ce vendredi, et ce jusqu’à samedi prochain. A l’exemple de leurs cadets, ces derniers auront, eux aussi, droit à des épreuves individuelles le premier jour. Suivront ensuite les combats par équipes. DM/RL/FSS