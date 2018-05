Agence Gabonaise de Presse

vendredi 11 mai 2018 Une réunion préparatoire de la Foire transfrontalière de la CEMAC se tiendra ce samedi à Libreville LIBREVILLE, le 11 Mai (AGP) - Les entrepreneurs, intéressés par les opportunités d’affaires dans la sous région d’Afrique centrale, sont conviés à une réunion, ce samedi 12 Mai, à Libreville, au siège du Réseau des Organisations de la Société Civile pour l’Économie Verte en Afrique Centrale (ROSCEVAC), dans le 1er arrondissement de Libreville, pour une communication sur la Foire transfrontalière annuelle des pays d’Afrique centrale (Fotrac). A Kyé-Ossi, frontière commune Cameroun, Gabon et Guinée Équatoriale, se tiendra la 9ème édition de la Foire transfrontalière annuelle des pays d’Afrique centrale. À l’occasion, les entreprises de tous les pays cités, femmes et autres opérateurs économiques de tous secteurs, institutions, Organisations non gouvernementales, chancelleries s’y retrouveront du 27 juin au 07 juillet 2018, dans le cadre des expositions-ventes. L’espace d’échanges qui met à l’honneur, pour cette édition le Gabon, promeut l’intégration socio-économique et le développement du continent africain. Il verra la participation de plus de 250 exposants, repartis dans les différents secteurs ci-dessus cités, indique le point focal Fotrac Gabon, Edna Babongui Bissiémou. Il est prévu, selon le chronogramme transmis par le point focal Fotrac à la Rédaction de l’AGP, des rencontres participants-opérateurs économiques venus des pays frontaliers cités, sous la coordination des ministères du Commerce des États respectifs. Des échanges entre opérateurs, des soirées spéciales d’intégration, des journées de partenariats, des ateliers axés sur des modules de formation agropastorale, l’élection Miss intégration CEMAC. Organisée sous le thème, « Intégration régionale, paix et sécurité : enjeux et défis pour le développement de l’Afrique », la Foire transfrontalière annuelle de la CEMAC (FOTRAC) aura la spécificité de voir d’éminences grises de la sous région et consultants, édifier les quelques 3000 visiteurs et participants attendus sur les sous-thèmes : ‘’Les instruments de la politique commune fiscale et douanière’’ ; ‘’ L’impact des APE sur les productions des PME : Mesures à adopter pour préserver la compétitivité. Rappelons que la Foire transfrontalière annuelle des pays d’Afrique centrale se tient depuis 2010. Le Gabon assure actuellement la présidence de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Le président de la Commission actuel est le Pr. Daniel Ona Ondo. La Fotrac est organisée par le Réseau des femmes actives de la CEMAC (REFAC). La Fotrac est organisée par le Réseau des femmes actives de la Cemac (Refac) sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, et le parrainage du ministre du Commerce du Cameroun. Connue pour être une destination communautaire régionale, la Fotrac bénéficie de l’apport tant financier que moral des pays de la CEMAC, notamment par l’entremise des ministres du Commerce des États respectifs. SM/FSS