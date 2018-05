Agence Gabonaise de Presse

vendredi 11 mai 2018 Passation de charges/Ministère de l’Éducation nationale : Francis Nkéa Ndzigue prend les rênes du ministère LIBREVILLE, 11 Mai (AGP) – La cérémonie solennelle de passation de charges au ministère de « l’Éducation » nationale a eu lieu, ce vendredi, à Libreville, entre le ministre sortant, Nadine Patricia Anguile et le ministre d’État, Francis Nkéa Ndzigue, en présence du secrétaire générale du gouvernement. Francis Nkéa Ndzigue, ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale a officiellement pris ses fonctions, ce vendredi 11 mai. La cérémonie de passation de charges s’est déroulée à l’annexe inter-ministérielle sise à Batterie 4, en présence du Secrétaire général du Gouvernement, Jonas Prospère Lola Mvou. À cette occasion, le ministre de l’Éducation nationale entrant a dit toute sa gratitude au président de la République et au Premier ministre Chef du Gouvernement, par l’entremise du secrétaire général du Gouvernement. ‘’Pour la confiance renouvelée, deux ans passées à ses côtés, au sein du gouvernement, veuillez transmettre au Chef de l’Exécutif et au Premier ministre, mes sincères remerciements’’, a-t-il précisé d’entrée. Il a rassuré l’ensemble des personnels et collaborateurs du ministère dont il a désormais la responsabilité en précisant notamment, pour coller à l’esprit des grandes lignes directrices déclinées par le Chef de l’État lors du premier Conseil des Ministres du gouvernement d’ouverture, qu’il ‘’essaiera de poursuivre l’œuvre entamée par son prédécesseur, aux côtés de l’ensemble des collaborateurs’’. Pour être pragmatique, le nouveau patron de l’Éducation nationale est revenu sur une sagesse enseignée par le numéro un de la République. ‘’Vous savez, on ne parle pas avant le travail. On travaille d’abord, c’est ce que le chef de l’État nous apprend tous les jours en Conseil des ministres », a-t-il dit. Une attitude qui rompt avec le passé et qui témoigne d’une volonté certaine de passer à l’action, pour satisfaire les attentes des acteurs de l’éducation au Gabon, élèves et parents. Au terme de sa mission qualifiée d’exaltante à la tête dudit ministère, Nadine Patricia Anguile a tenu à remercier le chef de l’État pour la marque de confiance qu’il lui a accordée durant ces quelques mois où elle a travaillé aux côtés de lui via le gouvernement, dans l’intérêt du Gabon. La même adresse a été faite à l’endroit de son ministre délégué et de ses collaborateurs. « Je vous remercie pour le temps passé ensemble, l’engagement que vous avez eu vis-à-vis de cette mission d’éducation qui est pour nous, une mission primordiale », a-t-elle dit. Elle a par ailleurs rappelé que le ministère de l’Éducation nationale est un département sensible du fait de ses nombreux problèmes non sans souhaiter bon vent à son successeur. « Je vous souhaite vraiment de le gérer avec beaucoup de tact. Je sais que vous avez cette capacité, je n’ai d’ailleurs aucun doute à propos. Je sais que vous êtes un homme de terrain et rigoureux. Je pense que les choses vont bien se passer parce que vous allez trouver une équipe très disponible, très volontaire que j’ai pu moi-même apprécier », a-t-elle réitéré au nouveau ministre en quelques mots. CBO/SM/FSS