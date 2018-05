vendredi 11 mai 2018 Éliminatoires Can U-20 : Gabon – Côte d’Ivoire ce samedi au stade Monedan de Sibang LIBREVILLE, 11 Mai (AGP) - Les Panthères U-20 affrontent, ce samedi à 15 heures, les Éléphants juniors de Côte d’Ivoire dans le cadre du deuxième tour des Éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) U-20. A quelques heures de cette confrontation au stade Augustin Monedan de Sibang, le technicien national Anciet Yala, s’est confié à l’Agence gabonaise de presse (AGP). En dépit des difficultés d’intendance dont l’effectif a fait face, la sérénité règne au sein de la tanière des Panthères. « Nous avons un objectif à atteindre et nous n’avons pas droit à l’erreur malgré les difficultés rencontrées », a rassuré le coach Yala. Le match retour du 22 avril dernier, face au Togo perdu sur le score de (1-2), a donné l’occasion au coach gabonais de desceller quelques manquements dans certains secteurs notamment offensifs et défensifs. Les deux matches de préparation, disputés contre le Club sportif de Libreville (CSL) et l’Academy Club de Libreville, ont permis au staff technique de faire les derniers réglages. « En plus de ces deux rencontres préparatoires, lors des entraînements nous avons mis l’accent sur le renforcement physique des acteurs », a déclaré Anicet Yala. Ce dernier n’a pas eu tort de travailler l’aspect foncier de ses troupes, car en seconde période du match contre le Togo à Lomé, notre équipe junior a montré des insuffisances physiques. Qu’à cela ne tienne, Anicet Yala a relevé que l’équipe va connaître des problèmes physiques à la fin du match. Des insuffisances que le coach met sur le coup de l’absence du championnat. Côté effectif, Anicet Yala a déclaré à l’AGP que l’ensemble du groupe est prêt pour la rencontre de demain. Petite inquiétude, « la légère douleur » du capitaine Loufilou Ndela (Mangasport). Autre situation plus inquiétante, la blessure du pensionnaire de Lozo Sport Evrard Oyoubi qui avait pourtant de très bonnes dispositions à en croire le coach. On note aussi, le bobo de Grâce à Dieu (milieu) joueur de l’O. CMS. En raison de toutes ces blessures et de l’incertitude sur certains joueurs, l’effectif a été renforcé par l’arrivée de Jules Dolan Nkoruno, attaquant de Chambly. Club évoluant en troisième division française (National 1). Si Anicet Yala trouve que l’arrivée de ce jeune international au sein de la tanière est plus ou moins ‘’ juste techniquement’’, il compte déjà sur lui pour apporter son expérience. « Il fera certainement son entrée, j’espère qu’il apportera un petit plus vu qu’il vient de l’étranger », a laissé entendre le coach. Pour rappel, si le Gabon parvient à se défaire de la Côte d’Ivoire, il affrontera le vainqueur de l’affiche Burkina Faso-Libye au mois de juillet en vue d’un passeport pour ‘’Niger-2019’’. Et le coach gabonais ne doute pas un seul instant que son équipe, a les moyens d’y arriver. KOM/RL/FSS