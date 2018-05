Agence Gabonaise de Presse

samedi 12 mai 2018 Une vision virtuelle de la ‘’ Baie des rois’’, présentée aux potentiels investisseurs LIBREVILLE, 12 Mai (AGP) - C’est à travers une projection trois ‘’D’’ que les visiteurs et autres potentiels investisseurs ayant pris part à la 4ème édition annuel des Fonds souverains des Etats membres de la Banque islamique de développement (Bid), qui s’est tenue du 9 au 10 mai 2018 à Libreville, ont pu se rendre à la Baie des Rois, située au centre de Libreville. L’objectif poursuivi par les initiateurs du projet, en tête desquels, le directeur général de FMCT, Emmanuel Edane, est de donner un aperçu de manière virtuelle de ce que sera ce nouveau pôle d’exception, en cours de construction au cœur de Libreville. « La projection virtuelle était l’occasion pour nous de présenter aux investisseurs les atouts physiques et économiques du projet. En effet, rares et précieux sont les centres villes avec front de mer, la Baie des Rois jouit non seulement de privilège paysager, mais est de plus à quelques minutes de l’aéroport international. Tout ici, appelle à l’activité balnéaire avec des embarcadères… », a souligné M. Edane. De même, elle présente, selon lui, la première phase de la transformation urbaine du Champ triomphal, nouvel axe de densification et d’intensification urbaine de la capitale. « L’Afrique s’urbanise deux fois plus vite que l’Europe. L’urbanisation et la croissance ne créent pas d’indice de valeurs. Aussi, faut- il établir des plans d’urbanisation pour obtenir des valeurs, c’est le cas de la Baie des Rois, dont des études ont été menées afin de permettre à un grand nombre de disposer d’un cadre multi-usagers ». En effet, la Baie des Rois pourrait se définir comme un futur centre d’affaires international, station balnéaire de standing avec son port de plaisance et ses casinos, espace de temps libre culturel et distractif. C’est aussi un haut lieu touristique gabonais, un quartier résidentiel hyper connecté. « Étape par étape, les vocations et positionnements du projet s’affirment, se consolident et se légitiment au travers de ses enjeux de développement et de positionnement que sont, entre autres, un puissant levier économique régional et national, ainsi qu’un site exemplaire dans la logique du Gabon vert et du Gabon Bleu avec des modes opératoires durables dans le projet, la construction que dans les produits proposés », a-t-il conclu. ERAM/FSS