Agence Gabonaise de Presse

lundi 14 mai 2018 Un enseignant tue sa femme et sa mère à Minvoul Minvoul, 14 Mai (AGP) - Séraphin Bike Mengue, enseignant du primaire à Minvoul, dans le département du haut Ntem, a tué, ce lundi matin, au village’’ Nylon’’ à 16 km de Minvoul, dans la province du Woleu-Ntem (Nord), près de la frontière camerounaise, sa femme et sa mère à l’aide d’un fusil de chasse, rapporte le correspondant local AGP. Selon des témoins de la tragédie, le trentenaire serait passé à l’acte à la suite d’une violente dispute l’opposant à sa femme, Fanny Akouma Nyamba, âgée d’une vingtaine d’années. Agacée par la colère qui habite son fils, la mère du présumé assassin, Odile Eyeng Evoung, la soixantaine, tente de s’interposer sans succès. Elle recevra au final un premier coup de feu avant de décéder. Comme habité d’une folie meurtrière, Séraphin Bike Mengue va tirer un second coup de feu, lequel atteindra son épouse qui décèdera quelques minutes plus tard, indique un témoin oculaire. En attendant sa prochaine comparution devant la justice pour répondre de ses actes, l’indélicat a été interpellé par les agents de forces de l’ordre de la localité. AEE/RM/SM/