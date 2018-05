Agence Gabonaise de Presse

lundi 14 mai 2018 Championnat national de handball : la belle opération de Phoenix et Réveil LIBREVILLE, 14 Mai (AGP) – La 8ème levée de rideaux du championnat national semi-professionnel de handball a été marquée par deux forfaits et les victoires de Réveil Dribbling Handball Club sur Mangasport Handball club (29-17) et celle de Phoenix aux dépens d’Oyem Handball club (38-25). Le huitième épisode du championnat national de handball saison 2017-2018, s’est disputé ce week-end. Sur les matches au programme, seuls deux se sont joués et deux autres se sont soldés par des forfaits. A Libreville, au gymnase du Prytanée militaire du camp Baraka, Phoenix, 3ème au classement général (6 points) a pris le meilleur sur Oyem Handball club (38-25), avant dernier de la course avec seulement 2 petits points au compteur en huit matches joués. A ce jour, le club du Septentrion n’a remporté qu’un match d’où les deux points au tableau général. En déplacement à Moanda, Réveil Dribbling a infligé une sixième défaite à Mangasport Handball club (29-17). Bien que le club de la Comilog ait deux matches en retard, il reste tout de même dernier du championnat avec une unité en six matches joués. Les hommes d’Abel Boussougou pourraient rester dans cette mauvaise passe d’autant qu’ils se déplaceront à Mouila pour défier la Jeunesse sportive molviloise (JSM), première du championnat avec 11 points et une différence de buts de +13 points. La tâche d’huile de cette huitième journée, ce sont les deux forfaits concédés par Libreville Handball club (LHC), deuxième du championnat (8 points). Le club Librevillois qui devait se déplacer à Port-Gentil pour affronter ASMA (7e, 8 points) n’a pu faire le déplacement de la capitale économique. Même scenario de l’opposition entre Senior Academy (6e, 5 points) et Sanilas HBC (5e, 6 points). Le dernier club cité, qui réside à Port-Gentil n’a pas effectué le déplacement de Libreville. Programme de la 9eme journée du 19 mai 2018 JSM-Mansport (Mouila, 16 heures) Sanilas-Réveil Dribbling (Port-Gentil, 16 heures) ASMA-Senior Academy (Port-Gentil, 17 heures) Libreville HC- Phoenix (Libreville, 15 heures) Oyem HBC : Exempt KOM/RL/SM/FSS