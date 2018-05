Agence Gabonaise de Presse

lundi 14 mai 2018 CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE JUDO : maigre moisson pour les judokas gabonais LIBREVILLE, 14 Mai (AGP) - Les Championnats d’Afrique de judo Cadet/junior ont pris fin, dimanche 13 mai dernier, les sélections gabonaises de la discipline terminent la compétition avec 3 médailles, une en argent, une de bronze en individuel chez les cadets, et une de bronze en combats individuels chez les juniors. Dans la catégorie des cadets, la sélection gabonaise remporte deux médailles (1 argent et 1 en bronze). La sélection junior n’a obtenu qu’une médaille de bronze lors des combats individuels, grâce à Aboubakré Gotalowia (-66kg). Malgré les signes d’espoirs affichés par le staff technique de la sélection gabonaise avant le début des combats de la 18eme édition des Championnats d’Afrique de judo cadet et junior, l’équipe gabonaise termine la compétition sous une fausse note. Le Gabon a aligné huit (8) athlètes chez les cadets en combats individuels, seuls Maria Ambourouet (-48 kg) et Fernand Nkero (-55 kg) ont offert au Gabon deux médailles, dont une en argent et une de bronze. Le Gabon a affronté le pays hôte en finale de bronze lors des combats collectifs, les gabonais n’ont pas été à la hauteur face à un adversaire pourtant modeste. Face à l’Afrique du Sud lors des finales de bronze par équipe, les juniors gabonais ont mordu la poussière. Ils se contentent néanmoins d’une maigre gratification avec la médaille de bronze obtenue en combat individuel chez les juniors avec Aboubakré Gotalowia (-66kg). DM/RL/SM/FSS