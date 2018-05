Agence Gabonaise de Presse

lundi 14 mai 2018 Ramadan 2018 : le jeûne du mois sacré débute bientôt pour les musulmans LIBREVILLE, 14 mai 2018 (AGP) – La date du début du Ramadan sera bientôt fixée durant la nuit du doute ou nuit de l’annonce. Cette nuit d’observation lunaire et de calculs astronomiques est attendue par les musulmans, car le ramadan est l’un des cinq piliers de l’islam. Le ramadan commence approximativement le mardi 15 ou le mercredi 16 mai 2018 dans la soirée au plus tard, lorsque le premier quartier de la nouvelle lune apparaîtra dans le ciel. Abstinence le jour et réjouissance la nuit seront le quotidien de tous les musulmans, un mois de jeûne durant. Si le croissant de lune marquant le changement du mois dans le calendrier musulman, apparaît, alors le ramadan 2018 débutera dès demain. S’il est invisible, alors le ramadan débutera le lendemain. C’est le neuvième mois de l’année islamique, un mois sacré où tous les croyants vont observer le jeûne absolu. Pendant cette période du mois lunaire, les croyants ne doivent ni manger ni boire à partir de l’aube, de l’instant où l’on peut distinguer un filet de lumière à l’horizon, jusqu’à ce que le soleil se couche. S’abstenir de plaisirs terrestres et réfréner ses désirs mauvais est considéré comme un acte d’obéissance et de soumission envers Allah ainsi qu’une façon d’expier ses péchés et ses erreurs. Bien que le jeûne ne soit obligatoire que pour les adultes, les enfants l’observent volontiers avec les aînés dès l’âge de 8 ans. « Le jeûne du mois de ramadan est obligatoire pour le musulman pubère conscient, en bonne santé et résident. Il est censé changer, aussi bien dans son être physique que dans son être émotionnel pendant 30 jours », a expliqué l’imam, Ousmane Boubeyi, de la Abdullah Eyéghé Mébiame de Sibang. S’appuyant sur les versets du Coran, l’imam a tiré de la sourate 2 dans le verset 183 ceci : Allah dit : « Ô les croyants ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous afin d’atteindre la piété ». Et lui d’ajouter, « le prophète a dit : ‘’L’islam est bâti sur cinq piliers : l’attestation qu’il n’y a point de divinité digne d’être adorée sauf Allah et que Mouhammad est le messager d’Allah, l’accomplissement de la prière, le payement de la zakat (l’aumône), le jeûne du mois de ramadan et le pèlerinage à la Mecque’’, rapporté par Mouslim ». L’imam a précisé que le musulman qui jeûne doit observer la crainte d’Allah. Sur la sincérité, le prophète a dit : ‘’toutes les œuvres du fils d’Adam sont à lui sauf le jeûne, il m’appartient et je récompense à travers ça...’’. « Concernant la patience, le jeûne est une grande école qui permet au musulman d’apprendre à patienter en toute situation. Le musulman doit préserver sa langue des fléaux tels que la médisance, la calomnie, le mensonge … », a-t-il souligné. CBO/SM